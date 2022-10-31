Руководитель перинатального центра провела встречу с лицеистами
Врач – одна из самых важных и сложных профессий в мире. Именно от врача во многом зависит не только качество жизни человека, но и сама жизнь. Профессия врача предполагает любовь к человеку, терпение, очень широкий и глубокий объем знаний. Человек идущий в медицину должен быть стрессоустойчивым и обладать эмпатией.
По приглашению администрации образовательной организации состоялась встреча руководителя окружного перинатального центра г. Нижневартовска Татьяны Макаровой с учениками 10-го и 11-го профильных классов МБОУ «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина». Тематикой встречи была выбрана профориентация в медицину. Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Миру нужны ещё 4 миллиона медиков, чтобы справиться с «хроническим дефицитом» их во многих странах. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Серьезная нехватка врачей, медицинских сестер и санитаров наблюдается в 57 государствах мира. Дефицит медицинских работников испытывают и многие регионы Российской Федерации. По данным Минтруда России, медицинские профессии входят в ТОП-10 самых востребованных профессий в стране на сегодняшний день.
Именно об этом говорила школьникам, будущим коллегам, Татьяна Макарова. Кроме того, обсудили тему целевой подготовки выпускников учебных заведений в медицинских ВУЗах. До аудитории была доведена полная информация по вопросу организации отбора граждан для участия в конкурсе на целевое обучение в рамках квоты приема по программе специалитета. Учащиеся имели возможность задать любые интересующие их вопросы, на которые получили развернутые, компетентные ответы от первого лица. «Встреча получилась живой, насыщенной и интересной – не только для детей, но и для меня: всегда интересно общаться с будущим нашей страны – узнать, чем живут молодые люди, что их увлекает и какие настроения существуют в их среде, мы, взрослые, всегда с надеждой смотрим на наших потомков, ведь вполне возможно, что спустя время и мне самой нужно будет обратиться за медицинской помощью к этим замечательным ребятам, будущим докторам», - поделилась своими эмоциями главный врач.
Такие встречи, в формате живого, непринужденного разговора, всегда полезны и находят яркий отклик в умах и сердцах собеседников, тем более, будущим выпускникам предстоит сложный выбор и долгая дорога к своей мечте.
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