«Спасти и сохранить»-2022: итоги
В минувшую пятницу в Белоярском прошла церемония закрытия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Помощник лесничего Белоярского лесничества Т.К. Евтеев подвел итоги мероприятий 2022 года, отметив активное участие всех природоохранных структур Белоярского района. В течение года сотрудники лесхоза и лесничества организовали очистку от мусора более 15 га пригородных лесов, провели ряд мероприятий с подрастающим поколением. В различных лекциях, флэшмобах, конкурсах приняли участие более тысячи школьников.
За вклад в реализацию социально значимого экологического проекта, направленного на формирование экологической культуры населения были награждены сотрудники ряда организаций города и района. В том числе диплом за активное участие в мероприятиях акции вручили и инженеру по охране и защите леса КУ ХМАО-Югры «Белоярский лесхоз» Евтеевой Светлане Сергеевне и старшему летчику-наблюдателю Белоярского филиала авиалесоохраны Ермолаеву Андрею Владимировичу.
Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов в деле экологического просвещения!
Инженер по лесовосстановлению КУ ХМАО-Югры «Белоярский лесхоз» Токарева Елена Сергеевна
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры