Ночь искусств – 2022 в Окружном Доме народного творчества
В этом году мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств» будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции».
Окружной Дом народного творчества приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на «Ночь искусств» 4 ноября в 14 часов узнать о традициях самобытной культуры народов, проживающих в Югре.
Откроет мероприятие творческий проект «Лаборатория игры и игрушки». Посетители познакомятся с игровыми традициями обских угров, узнают историю бытования игр и их применения в жизни, поиграют в подвижные и тихие игры.
Попрактиковаться в быстром принятии решений смогут все желающие – гостям будет представлена традиционная игра народа ханты – шахматы «Топис», отличающаяся от классических шахмат тем, что адаптирована под охотничьи традиции.
О быте и укладе казаков, детских играх и забавах расскажет программа «Казачья забава».
Площадка «Народная мастерская» представит технологию изготовления традиционных народных кукол из различного материала, гости смогут расписать символ России – деревянную «Матрешку», украсив ее традиционными народными орнаментами.
В завершении состоится презентация выставки фотографий победителей разных лет Окружного конкурса «Мой народ – моя гордость».
Вход: свободный.
Мы находимся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.10.
Мы Вас ждем!
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