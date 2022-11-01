ОКБ Ханты-Мансийска 90 лет
Сегодня Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска исполняется 90 лет.
В далёком 1930 году, с образованием Остяко-Вогульского национального округа, в Остяко-Вогульске начала формироваться медицинская служба, и в селе Самарово была создана больница на 20 коек. 1 ноября 1932 года началось формирование Остяко-Вогульской амбулатории и строительство стационара.
«За эти годы учреждение стало крупнейшим современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где трудятся порядка трех тысяч специалистов. Успех и популярность больницы объясняется не только серьезной материально-технической базой, но и уникальными медицинскими кадрами, – поздравляя коллектив больницы, отметил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – За эти годы вы освоили новейшие медицинские технологии, внедрили современные методики диагностики лечения и реабилитации на самом высоком уровне, вырастили грамотных, перспективных молодых специалистов. Впереди – новые свершения, новые победы, здоровье и жизнь людей, которых вы лечите. Успехов в вашем благородном труде, высокого профессионализма и, конечно, крепкого здоровья».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры