В России стартовал осенний призыв, новобранцев не отправят в зону СВО
Призыв граждан на военную службу в России начался 1 ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить 120 000 человек», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, призывная кампания была перенесена на месяц в связи с мероприятиями в рамках частичной мобилизации.
Отмечается, что осенний призыв пройдет во всех регионах России за исключением 24 муниципальных образований в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.
«Предстоящая призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводится в плановом порядке в рамках действующего законодательства. Граждане по окончании установленных сроков срочной военной службы будет своевременно уволены в запас и уже направляются к местам проживания с 15 октября», — сообщает источник.
Большинство призывников нового призыва будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Служащие после обучения будут направлены в войска для эксплуатации современного вооружения и военной техники. Не прошедшие обучение призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ доложил президенту об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации.