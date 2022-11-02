Открыта регистрация на Югорский хакатон «ХАНТАТОН – 2022»
Седьмой окружной конкурс для IT-специалистов состоится 3-4 декабря 2022 года в формате ONLINE.
Югорский хакатон «ХАНТАТОН – 2022» – это соревнование с призовым фондом 1 000 000 рублей в формате 48-ми часового марафона, где участники генерируют прототипы цифровых продуктов.
К участию приглашаются программисты, веб-дизайнеры и специалисты – постановщики задач, представители IT-компаний и любых других организаций. Регистрация участников открыта на сайте hackathon.uriit.ru. Принять участие в Хантатоне можно как индивидуально, так и в составе команд до 5 человек. В номинации «Profi» могут принять участие команды профессионалов, а для юных IT-разработчиков (от 14-22 лет) – номинация «Junior». Участие является бесплатным.
«ХАНТАТОН – 2022» – это не только главный региональный марафон для программистов, где участники создают цифровые прототипы для решения реальных социальных и бизнес-задач, но и море перспектив для талантливых IT-специалистов, которые получают поддержку для реализации проекта. Экспертная команда менторов Хантатона поможет с выбором и реализацией задания, а также подготовкой презентации.
Проекты, созданные участниками в результате, могут перерасти в перспективные стартапы. На площадке мероприятия всегда работают профильные консультанты, которые являются партнерами проекта: представители ведущих IT-компаний и организаций госсектора, курирующих сферу информационных технологий. Они проконсультируют участников Хакатона по вопросам создания, развития и поддержки бизнеса.
Организатором мероприятия выступает Депинформтехнологий Югры совместно с Югорским НИИ информационных технологий.
Подать заявку на участие в ХАНТАТОН – 2022 можно на сайте hackathon.uriit.ru.