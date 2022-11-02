При содействии Росгвардии в Югре проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Осенний нерест»
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре продолжают оказывать содействие инспекторам Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству в патрулировании рек региона.
В период осенней миграции ценных видов рыб с августа по октябрь осуществлено более 20 патрульных мероприятий на водных объектах Югры.
Контрольно-надзорными группами проверено порядка 100 судов маломерного флота. Выявлено 30 нарушений природоохранного законодательства, изъято более 600 кг рыбы и свыше 100 единиц запрещенных рыболовных снастей, общей длиной более 1000 метров.
Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере добычи (вылова) водных биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Патрулирование водных объектов рыбохозяйственного значения на территории округа продлится до конца ноября.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре