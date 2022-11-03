Итоги летней навигации плавучей поликлиники «Николай Пирогов»
2 ноября на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция с главным врачом Центра профессиональной патологии Николаем Ташлановым и заведующим консультативно-диагностической передвижной поликлиникой «Николай Пирогов» Центра профпатологии Владимиром Слабко. Гости студии рассказали об итогах летней навигации плавучей поликлиники «Николай Пирогов».
Николай Ташланов кратко подвёл итоги работы плавполиклиники в летнее время:
– Прошедший навигационный период оцениваю хорошо. Все планы и задачи, которые стояли перед медицинским подразделением, осуществлены. Запланированный объём работы выполнен, а он с каждым годом увеличивается, несмотря на то, что мы усилили его летней передвижной кампанией. За пять месяцев навигации посетили 47 населённых пунктов Кондинского, Белоярского, Берёзовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.
Врачами за время работы было осмотрено более 6 тысяч человек, из них, 1 300 представителей коренных малочисленных народов Севера. Выполнено свыше 14 500 приёмов (медицинских осмотров, врачебных консультаций), проведено более 40 тысяч лабораторных, 6 500 ультразвуковых и 2 500 функциональных исследований. Флюорографию прошли более 1 800 человек, маммографию 1 200 женщин, услугами стоматолога воспользовались 1 500 югорчан.
На вопрос, с чем чаще всего обращаются жители округа, Н. Ташланов ответил:
– На первом месте заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), на втором месте сердечно-сосудистые заболевания и на третьем месте эндокринные заболевания. Сейчас мы очень серьёзное внимание уделяем профилактике онкологических заболеваний. С целью раннего диагностирования онкологических заболеваний проводим проверку с использованием различных онкомаркёров, сейчас её прошли порядка 1 300 человек. Более 300 сельских жителей с подозрением на новообразования были направлены на обследование в онкологические центры Югры.
За время работы плавполиклиники 53 человека были госпитализированы и более 450 человек направлены на дополнительное обследование, 172 человека были направлены на получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Николай Ташланов рассказал о том, чем оснастили плавучую поликлинику в этом году. Стало известно, что поменяли рентгеновский аппарат, а также был оборудован эндоскопический кабинет, где размещена аппаратура экспертного класса с широким спектром диагностических возможностей.
По словам главного врача Центра профпатологии, с открытием зимников начнут работать выездные бригады врачей Центра профпатологии.
Заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой Владимир Слабко рассказал, что навигация прошла в штатном режиме, параллельно с плавучей поликлиникой был организован и сухопутный маршрут, бригады выезжали по дорогам Югры, посетили районы, которые ранее не были охвачены, например, Нефтеюганский район и другие. В середине декабря сухопутная бригада вернётся. По его славам, это был полезный опыт работы, на сайты Центра профпатологии и окружного департамента здравоохранения поступило много положительных отзывов.
Людмила Гурьева