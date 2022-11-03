Осенняя академия онкологов России
Руководитель окружного онкологического центра Алексей Аксарин принял участие в Осенней академии онкологов России, которая состоялась в городе Сочи. В работе Академии участвовали главные внештатные специалисты-онкологи федеральных округов и регионов, руководители онкологических институтов, диспансеров и центров, представители профессиональных сообществ, организаторы здравоохранения в онкологии, а также руководители профильных кафедр медицинских ВУЗов. Приоритетным направлением мероприятия стало обсуждение дальнейшего совершенствования онкологической помощи населению страны в рамках нового этапа федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2025-2030 годы.
Академию открыл Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко с выступлением на тему: «Инновации и нерешенные вопросы в российской онкологической науке и практике». Второй день мероприятия был организован в формате дискуссионных площадок и круглых столов. В ходе состоявшейся Академии, ведущие лидеры онкологической службы страны оценили результаты реализации текущей федеральной программы и обсудили перспективы развития и реперные точки в работе отрасли.
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