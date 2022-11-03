Осенняя академия онкологов России

4 ноября в России отмечается один из главных государственных праздников нашей страны – День народного единства.

На территории нашей страны проживают представители более 190 национальностей, каждая из которых богата уникальными традициями и обычаями. Нематериальное культурное достояние – это сама суть народов, их самоидентичность и самосознание.