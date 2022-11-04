Ассоциация и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве
2 ноября, в рамках работы Саммита коренных народов Арктики, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписали Cоглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Основными направлениями сотрудничества сторон станут содействие в восстановлении нарушенных прав граждан из числа коренных малочисленных народов, проведение совместного мониторинга соблюдения прав людей, правовое просвещение по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты, а также совершенствование законодательства в области прав человека.
В рамках сотрудничества соглашение предусматривает совместные мероприятия и рассмотрение обращений граждан и выезды в места традиционного проживания.