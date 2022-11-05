Образование на опережение: студенты смогут получить сразу две квалификации при выпуске

В Минобрнауки России представили новые модели образовательных программ, которые дают опцию получения диплома с двумя квалификациями, а также отдают приоритет практической подготовке. У студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета появится возможность выстроить уникальную траекторию обучения.