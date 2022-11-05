Образование на опережение: студенты смогут получить сразу две квалификации при выпуске
В Минобрнауки России представили новые модели образовательных программ, которые дают опцию получения диплома с двумя квалификациями, а также отдают приоритет практической подготовке. У студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета появится возможность выстроить уникальную траекторию обучения.
Сегодня упор в системе высшего образования делается на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда уже при выпуске из вуза. В этой связи важнейшая задача — дать студентам возможность получить широкий спектр профессиональных компетенций во время учебы.
Присвоение выпускнику сразу двух квалификаций — один из эффективных механизмов взаимодействия вузов с реальным сектором, который разработан Минобрнауки России в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Новая методическая модель предусматривает бесплатное сопряжение нескольких квалификаций по одному уровню: бакалавриат-бакалавриат, магистратура-магистратура, специалитет-специалитет.
Кроме того, модель позволяет студентам охватить еще больше профилей за счет дополнительного образования: учитывается совмещение по уровню и дополнительно встраиваемому модулю дополнительного профессионального образования либо дополнительно встраиваемому модулю профессионального обучения.
К примеру, в Уральском государственном горном университете запустили новую программу по уровню специалитета «Горное дело» («Шахтное и подземное строительство»), которая имеет множество специализаций. При этом студентам предлагается выбрать несколько квалификаций (из 39) в зависимости от их востребованности на рынке труда. В ближайшее время их количество увеличится до 70. Также в обучение включены модули, разработанные совместно с работодателями.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации представили модель совмещения направлений подготовки Экономика —Юриспруденция в рамках программы «Бизнес-аудит и право». В результате выпускник получает две квалификации, которые фиксируются в дипломе: бакалавр по направлению подготовки Экономика и юрисконсульт по направлению подготовки Юриспруденция.
Кроме того, Минобрнауки России была разработана модель «перевернутого учебного плана» на бакалавриате при обучении ИТ-специалистов для цифровой экономики, цель которого — сформировать у студентов профессиональные компетенции на первых двух курсах, а освоение части фундаментальных и общих дисциплин при этом переносится на старшие курсы.
Соответствующие изменения обсудили на вебинаре «Модели реализации образовательных программ высшего образования: присвоение выпускнику нескольких квалификаций, построение траектории обучения в соответствии с потребностями рынка труда», организованном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В онлайн-конференции приняли участие представители ведущих вузов страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, АНО «Национальное агентство развития квалификаций», АНО «Цифровая экономика» и другие.
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