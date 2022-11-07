Не стало венгерской учёной Каталин Надь...
1 ноября на 71 году не стало Каталин Надь – венгерского учёного, доктора филологических наук, члена Союза венгерских писателей, автора перевода фольклорных и авторских произведений писателей народов Севера, преподавателя Будапештского педагогического института. 20 ноября ей исполнилось бы 71 год.
Каталин Надь – автор книг «Творчество мансийского поэта и писателя Ю.Н. Шесталова» (1989 г.), «Голос хорошего журавля и о жизни финно-угорских народов» (1994 г.), «Нужны крылья, пока продолжается дорога» (1997 г.), «Моя песня, хэй! Моя песня, хай!» (2004 г.) и других.
Её перу принадлежат художественные переводы на венгерский язык произведений писателей-ханты Еремея Айпина, Марии Вагатовой, Татьяны Молдановой, мансийского писателя Ювана Шесталова.
Тяжёлая и длительная болезнь не дала ей возможности продолжить дело всей её жизни по сохранению и популяризации литературы родственных финно-угорских народов. Она скончалась у себя дома, среди родственников. Это большая утрата для всего финно-угорского мира.
10 ноября в деревне Кэмлэд состоятся похороны.
Мы выражаем ей великую благодарность за её труды и творчество, сохраним добрую память о ней. Соболезнуем родным и близким.
К соболезнованиям присоединяются коренные жители Югры.
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»