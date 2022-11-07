В районной поликлинике новый земский доктор
В БУ «Сургутская районная поликлиника» приступил к работе врач-хирург Алиби Худайнетов. Специалист трудоустроен по программе «Земский доктор».
Сургутская районная поликлиника не первый год привлекает специалистов по программе «Земский доктор», готовых сменить город на сельскую местность. Кроме выделения единовременного пособия, проект предусматривает возможность решения жилищной проблемы, а также различные льготы врачам, уезжающим в сельскую местность, где они будут трудиться не менее пяти лет.
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