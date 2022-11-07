Автозимник «Агириш – Хулимсунт» заработает этой зимой
Строительство зимней автодороги, связывающей посёлок Агириш и деревню Хулимсунт, начнётся этой зимой. Об этом рассказал глава Берёзовского района Павел Артеев.
– В этом году автозимник через Агириш будет, этот вопрос решён, люди будут ездить напрямую. Дорогу будет обслуживать «Северавтодор», контракт с предприятием заключен на три года. Автозимник будет официальный, поэтому в настоящее время рассматриваем вопрос рейсовых автобусов до города Югорска. До этого запустить такой транспорт мы не могли, так как дорога была в ведении «ГазпромТансгазЮгорска», – сообщил Павел Артеев.
Напомним, автозимник «Агириш – Хулимсунт», связывающий Советский и Берёзовский районы, эксплуатировался до 2019 года и был технической дорогой ООО «ГазпромТрансгазЮгорска». Жители Берёзовского района также ею пользовались, но в конце 2020 года «Газпром» отказался строить и обслуживать данный автозимник. Зимой 2021 и 2022 года предприятие использовало техническую дорогу через посёлок Светлый. Жители отдалённых поселений также ездили по этому автозимнику, хотя он пролегает вдоль газопровода и пассажирские перевозки по нему запрещены. Проблема была ещё и в том, что эта дорога длинней на 100 километров. Конечно, жители отдалённых поселений были недовольны таким положением дел.
Строительство официального автозимника «Хулимсунт – Агириш», протяжённостью 155 километров, позволит обеспечить транспортной доступностью более пяти тысяч человек, проживающих в Хулимсунте, Приполярном, Няксимволе и других населённых пунктах Берёзовского района. Автозимник сократит путь жителям района, обеспечит продовольственную безопасность этих поселений и снизит социальную напряженность среди населения. У людей появится альтернатива авиаперелётам – выехать на автотранспорте за пределы района станет дешевле.
Людмила Теткина