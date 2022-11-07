Онлайн-переводчик мансийского языка отметили на всероссийском форуме
Онлайн-переводчик мансийского отметили на всероссийском форуме «Профессионалы.РФ» в Москве. Он собрал почти 150 участников из 65 регионов страны, в том числе Югры. Это молодые специалисты, которые работают в сфере реализации национальной государственной политики. Об этом сообщает телерадиокомпания «Югра»
На протяжении трех дней они прошли тренинги и деловые игры, а также обменялись практиками по укреплению межнациональных связей и этнокультурному развитию народов, живущих на территории России.
Представители нашего округа в частности презентовали онлайн-переводчик мансийского языка. Его высоко оценили специалисты Федерального агентства по делам национальностей. В результате проект попал в число лучших региональных практик.
Денис Вынгилев, руководитель творческой мастерской «Узор Мира», г. Ханты-Мансийск: «Они взяли контакты, и сказали, что наша практика очень сильная, и что есть возможность её масштабировать, даже вплоть до регионов, потому что мы очень глубоко копнули в нашу культуру мансийскую и достали те подходы, которые нужны в сегодняшнем современном мире к языку коренных».
Напомним, онлайн-переводчик мансийского языка разработала команда творческой мастерской «Узор Мира» из Ханты-Мансийска. В этом году была запущена его цифровая версия. Пока приложение насчитывает 5 тысяч слов в мужской и женской озвучке. А в общей сложности оно будет содержать 30 тысяч слов. Столько же в русско-мансийских словарях в печатном виде. Переводчик планируют внедрить в образовательную программу. В качестве пилотной площадки выступит школа Саранпауля.
Отметим, что параллельно югорчане работают над созданием онлайн-словаря исчезающего шеркальского или среднеобского диалекта хантыйского языка. Сегодня на нём говорят меньше ста человек в Берёзовском районе, и это исключительно женщины.
Источник: телерадиокомпания «Югра»