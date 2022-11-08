6 588 малышей родились в Центре охраны материнства и детства с начала года
Специалисты подвели итоги работы за 10 месяцев. С начала года на свет появились 6 588 малышей, 3336 мальчиков и 3252 девочек. Только за ноябрь счастливую статистику пополнил 701 новорожденный.
Что касается многоплодных беременностей, то на конец октября приняли 89 двоен и 2 тройни. Большая часть из них появилась на свет благодаря операции кесарева сечения. В родильном отделении Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства 24 индивидуальных родовых с санитарным узлом, из них 2 бокса. Из 15 операционных, 2 - повышенной функциональности для многоплодных и преждевременных родов.
Отметим, что за 10 месяцев этого года в Центре зафиксирован самый низкий показатель перинатальной смертности за последние 25 лет.
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