О поддержке бизнеса в условиях внешнего санкционного давления – на заседании регионального штаба
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба, который провела Губернатор Наталья Комарова.
В ходе работы штаба была оценена текущая эпидемиологическая ситуация и эффективность принимаемых мер по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, меры по обеспечению безопасности в условиях введенного Президентом Российской Федерации режима базовой готовности. Напомним, в нашем регионе действует режим повышенной готовности.
Что касается исполнения мер по повышению устойчивости экономики во время санкционного давления, то по информации директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Югры Романа Генкеля, с начала года предоставлено 1767 мер финансовой поддержки на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Фондом Югорской региональной микрокредитной организации предоставлен 331 микрозайм на сумму 923 миллиона рублей. Кредитные каникулы по 177 микрозаймам на сумму 266 миллионов рублей. Фондом содействия кредитования малого и среднего бизнеса предоставлено 263 поручительства на сумму почти 2 миллиарда рублей, что позволило привлечь заемные средства в размере более трех миллиардов рублей.
Кроме этого, в рамках поддержки выданы 83 гранта социальным предприятиям на сумму 40 миллионов рублей. 30 грантов молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на сумму 13 миллионов рублей. Также органы местного самоуправления предоставили финансовую поддержку 716 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму более 120 миллионов рублей на компенсацию аренды помещений, приобретения оборудования, оплаты коммунальных услуг.
Полноценная информация о принимаемых мерах поддержки мобилизованным гражданам и предпринимателям размещена на портале бизнесюгры.рф. Кроме этого, на базе Фонда поддержки предпринимательства округа работает круглосуточная «горячая линия», и аналогичную консультацию можно получить во всех подразделениях МФЦ.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры