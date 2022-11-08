О поддержке бизнеса в условиях внешнего санкционного давления – на заседании регионального штаба

Онлайн-переводчик мансийского отметили на всероссийском форуме «Профессионалы.РФ» в Москве. Он собрал почти 150 участников из 65 регионов страны, в том числе Югры. Это молодые специалисты, которые работают в сфере реализации национальной государственной политики.