Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прозвучал на заседании окружной Думы
Сегодня, 9 ноября, состоялось 13 заседание Думы автономного округа, которое прошло в КТЦ «Югра-Классик». На повестке дня один вопрос – отчет Губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности Правительства автономного округа за 2022 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой ХМАО–Югры.
В своем обращении к парламентарию и приглашенным гостям Наталья Владимировна сказала:
«Уважаемые земляки!
Ключевой приоритет 2022 года, Года здоровьесбережения, – создание возможностей для самореализации граждан, внедрение гражданских инициатив, технологий в медицине, науке, направленных на сохранение здоровья человека.
Остановлюсь на отдельных результатах.
Первое. Автономный округ входит в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни (восьмая позиция), сохраняет двенадцатую позицию по коэффициенту рождаемости в Российской Федерации.
Югра – на пятой позиции в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению, лидер рейтинга регионов России по реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства.
Второе. По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года будут введены в эксплуатацию шесть объектов: это амбулатория в посёлке Сергино, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Белогорье, Ягурьях, больница в деревне Русскинская, амбулатория в селе Локосово, участковая больница в Горноправдинске.
Высокотехнологичную медицинскую помощь получили свыше 12 тысяч югорчан.
Третье. В 2022 году в регионе обеспечено оказание 83 мер социальной поддержки. Их получили 380 тысяч югорчан. Отмечу, что более 15 тысяч человек получили социальные услуги у негосударственных поставщиков.
Среди новых мер социальной поддержки, распространенных на 103 300 человек, открытых в этом году:
- единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей женщинам, родившим первенца в возрасте до 35 лет;
- единовременная денежная выплата 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми, имеющим низкий доход, и семьям с детьми-инвалидами;
- ежемесячное пособие 15 тысяч рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан при условии заключения социального контракта;
- выплаты 10 тысяч рублей гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории республик и прибывшим в Российскую Федерацию;
- выплаты, меры государственной поддержки гражданам, несущим военную службу для выполнения задач в ходе специальной военной операции и членам их семей;
- оздоровительный отдых для 44 553 детей, в том числе для 797 детей, прибывших из Макеевки Донецкой Народной Республики, 30 детей из Горловки.
Четвертое. Расширены возможности образовательной и научной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию 4 новые школы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Солнечном, Нижнесортымском Сургутского района.
Созданы 11 056 новых мест дополнительного образования. Благодаря федеральному проекту «Придумано в России» открыта первая в автономном округе школа креативных индустрий.
Введён в эксплуатацию корпус Югорского политехнического колледжа на 600 мест. Количество бюджетных мест увеличено на 267 мест в организациях среднего профессионального образования, на 131 место – в организациях высшего образования.
По результатам открытого конкурса Фондом научно-технологического развития Югры с компанией «Швабе-Москва» заключено инвестиционное соглашение о создании Центра высоких медицинских технологий. Научные коллективы, объединяющие 52 ведущих ученых и молодых исследователей, приступили к реализации запускающих проектов «Новые подходы к генетической диагностике, лечению и профилактике частых наследственных заболеваний».
Проведена модернизация научного оборудования карбонового полигона в Мухрино. Специалистами полигона проведена оценка запасов углерода в фитомассе и торфе болотных биогеоценозов средней тайги Западной Сибири, создана база данных на основе полученных результатов исследований.
2022 год запомнится не только санкциями, стремлением отдельных стран выкинуть Российскую Федерацию из международной повестки, но и событиями в жизни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые стали частью новой истории.
В активную фазу вошли проекты региона государственного значения. Начато строительство второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Ввод в эксплуатацию этого объекта по контракту – февраль 2026 года. Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки, будет использоваться для развития Арктики, прилегающих опорных зон развития, станет частью федеральных транспортных коридоров.
До конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до 6 месяцев. Напомню, этот проект согласно распоряжению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина имеет статус комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла.
В текущем году автономный округ получил в дар от коллекционера Владимира Некрасова более 12,5 тысячи музейных предметов и экспонатов. Фонд Государственного художественного музея пополнили работы известных скульпторов и художников: Ильи Глазунова, Владимира Игошева, Петра Кончаловского, Михаила Шемякина, Михаила Аникушина, Евгения Вучетича. Я благодарю Министерство культуры Российской Федерации за сопровождение этого проекта.
Одно из главных спортивных событий – открытые всероссийские соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они объединили спортсменов национальных паралимпийских сборных команд Российской Федерации, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.
В марте под эгидой председательства России в Арктическом совете в Ханты-Мансийске прошёл VII Всемирный конгресс оленеводов.
Югра стала одним из пилотных регионов по реализации федерального зонтичного проекта «Эпос коренных народов Севера – культурно-историческое наследие России», дала старт федеральному проекту «Художественное открытие народов Севера».
С участием представителей общественных организаций коренных народов Югры внедрены новые меры государственной поддержки:
- возмещение расходов на оплату коммунальных услуг при заготовке, переработке продукции традиционной хозяйственной деятельности;
- компенсация затрат на приобретение солнечных электростанций;
- учреждена премия на звание лучшего педагога родных языков коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков».
В 2022 году проект «IT-стойбище» получил развитие. Впервые в Берёзовском районе на таком стойбище установлена автономная система электроснабжения с использованием солнечной энергии для бесперебойной работы оборудования связи.
Благодарю Правительство Российской Федерации за выделение автономному округу инфраструктурного бюджетного кредита. За счёт этих средств до 2025 года будут созданы 18 важных для повышения качества жизни людей объектов. Среди них – инфраструктура окружного научно-технологического центра, промышленная площадка в Нягани, спортивные комплексы, полигоны ТКО, канализационные очистные сооружения и котельные.
Эти и другие проекты будут включены в план подготовки к 100-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина № 528 будет подготовлен с широким вовлечением югорчан.
Автономный округ сохранил шестую позицию в группе регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Об итогах инвестиционной политики в 2022 году
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень «ААА(RU)», прогноз «Стабильный».
Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысит 1,1 триллиона рублей. В расчёте на душу населения – более 658 тысяч рублей.
В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2022 году инвестиционного послания уже реализованы 14 из 16 мероприятий, до конца года план будет выполнен.
Упомяну следующие решения.
Сформированы механизмы заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, предоставления государственной гарантии автономного округа, утверждён свод инвестиционных алгоритмов действий инвестора по подключению к инженерной, транспортной инфраструктуре и получению разрешительной документации, модернизована инвестиционная карта автономного округа.
Важно. В 2022 году государственные исполнительные органы власти и институты развития, органы местного самоуправления сопровождали 468 инвестиционных проектов разного уровня с общим объёмом инвестиций более 176 миллиардов рублей. В результате их реализации к 2030 году будут созданы более 10 тысяч новых рабочих мест. Среди них – производство мобильных заправочных комплексов в Нефтеюганске, реализуемое Югорским машиностроительным заводом, производство пиломатериалов экспортного стандарта в Югорске, реализуемое компанией «Югратранскомпани». В июне этого года заключён меморандум между Фондом развития Югры и индийской компанией по изучению возможностей создания совместного производства по добыче и переработке сфагнума.
В 2022 году начата реализация проекта по созданию окружного научно-технологического центра «Юнити Парк». Ключевыми образовательными и научными направлениями деятельности центра определены технологии повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, природопользование замкнутого цикла, малотоннажная нефтехимия, технологии добычи водорода, молекулярно-биологические и генетические исследования.
В Когалыме начата реализация (ведётся проектирование и подготовка территории) проекта по созданию индустриального парка. На его площадях будут локализованы производства комплектующих для обеспечения потребностей нефтедобывающих и нефтесервисных компаний: полимерные армированные трубы, центраторы, пояса крепления кабеля.
Основные направления, приоритеты инвестиционной политики автономного округа на 2023 год
Рост инвестиций будет обеспечиваться за счёт запуска решений, принятых в 2022 году. Ключевая задача – освоение новых направлений, территорий для сотрудничества с инвесторами, наращивание экономического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами – странами СНГ, БРИКС и ШОС.
Первое. Прямое воздействие на экономическую активность, поддержка частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов через:
- систему инвестиционных стимулов и гарантий для привлечения долгосрочных инвестиций в проекты. Например, таких как проект по созданию производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год в Сургуте;
- использование механизмов государственно-частного партнёрства для создания особо значимых социальных объектов, таких как окружной многофункциональный образовательный кампус;
- использование механизмов офсетных контрактов. Данный тренд подтверждён результатами проведенного экспертами Агентства стратегических инициатив и его партнёрами исследования по теме «Офсетный контракт 2.0». Более половины субъектов Российской Федерации отметили перспективность использования данного механизма. В качестве пилотного проекта рассматривается заключение первого офсетного контракта в сфере производства медицинских препаратов с плановым объемом частных инвестиций более 300 миллионов рублей. Также прорабатывается возможность заключения офсетных контрактов в сфере бытовых услуг, общественного питания;
- промышленные офсеты с участием крупнейших вертикально интегрированных компаний автономного округа за счёт локализации производств на создаваемых индустриальных площадках.
Второе – это развитие финансовых инструментов и преференциальных режимов.
Необходимо масштабировать накопленный опыт привлечения для реализации инвестиционных проектов дополнительных источников финансирования, таких как:
- «зелёные» облигации, которые были использованы в создании комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района;
- венчурное финансирование при поддержке инновационных проектов. Такой поддержкой уже воспользовались и начали производственную деятельность три компании: «Лекс Западная Сибирь», «ЮВЛ Роботикс-Югра», «Перфобур Сервис»;
- привлечение средств федерального бюджета и федеральных институтов развития, в том числе инфраструктурного меню;
- для диверсификации экономики и приземления в автономном округе импортозамещающих производств создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. В дополнение к уже заключённым соглашениям о намерениях реализовать проекты на этой территории привлечь других резидентов.
Третье. Продолжим работать над повышением эффективности инвестиций.
Созданная окружная информационная система «Инвестиционный бюджет» прошла экспертизу научно-исследовательского финансового института Минфина Российской Федерации. Внедряем её, дополняя параметрами экологической и социальной ответственности.
С 2023 года будем применять национальную систему оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS, разработанную ВЭБ.РФ. Это позволит привлечь в проекты федеральное финансирование и льготные займы. Специалисты Правительства автономного округа и Фонда развития Югры прошли соответствующее обучение.
Добавлю: автономный округ на Петербургском международном экономическом форуме получил национальную премию «Росинфра» в номинации «Клиентоцентричный регион» за активную работу по созданию эффективных инструментов взаимодействия с инвесторами, высокий уровень открытости и ориентированность на запросы бизнеса и граждан.
В развитие уже внедренных принципов клиентоцентричности поручаю департаменту экономического развития совместно с отраслевыми департаментами и службами сформировать региональную модель устойчивого развития, предусмотрев комплексный подход к вопросам защиты окружающей среды, повышения инвестиционной привлекательности, качества жизни населения.
Также поручаю департаменту экономического развития в целях содействия в текущей экономической ситуации инвесторам в формировании новых внешнеэкономических связей и поиске новых рынков сбыта в дружественных государствах внести на утверждение инвестиционному совету региональную программу развития экспорта до 2030 года.
Уважаемые земляки!
В завершение о задачах, формирующих повестку нашей с вами работы, работы Команды Югры в 2023 году.
Легендарный Фарман Салманов однажды заметил: «Пусть нас объединяет любовь к нашей общей Родине – великой России, тревога за её лучшее будущее и стремление сделать всё зависящее от каждого из нас, чтобы такое будущее наступило как можно быстрее».
Этот ключевой вектор зашит в стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. От работы нынешнего поколения Команды Югры зависит благополучие поколения 2050 года. О том, что нам предстоит сделать по трём приоритетам окружной стратегии развития.
Первое – развитие человеческого капитала.
В 2023 году в региональную систему подготовки квалифицированных кадров войдёт образовательный центр – филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. Это важный элемент в экосистеме высшего образования. Он усилит научную школу.
Югорчане смогут получать образование по основным направлениям деятельности нефтегазодобывающего сектора (геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение), не уезжая из региона. Ежегодно центр будет принимать абитуриентов на 120–130 бюджетных мест.
1 сентября 2023 года в Югре откроется два образовательно-производственных центра по федеральному проекту «Профессионалитет». Первый – в отрасли добычи полезных ископаемых на базе Когалымского политехнического колледжа, второй – в топливно-энергетическом комплексе на базе Югорского государственного университета.
Такая модель ориентирована на максимальное приближение учебно-производственного процесса к реальным условиям производства с применением новых образовательных технологий.
Поручаю департаменту образования и науки до 1 сентября 2023 года организовать работу по созданию кластеров в соответствии с утверждённой дорожной картой, в том числе в части обновления материально-технической базы, установления дополнительных контрольных цифр приёма.
В 2023 году Министерство науки и высшего образования профинансирует создание трёх молодёжных лабораторий на базе Сургутского государственного университета (общая сумма на 3 года – 150 миллионов рублей), трёх научных проектов на базе Югорского государственного университета (общая сумма на 3 года – 106 миллионов рублей). Это проекты Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
В 2023 году на базе научно-исследовательского комплекса в Шапше Ханты-Мансийского района Югорский государственный университет планирует открыть первый детский карбоновый полигон.
Ханты-Мансийский автономный округ готов реализовать проекты из международной климатической повестки, внеся свой вклад в сокращение негативных последствий климатического хаоса. Данные, которые будут получены с помощью создаваемой инфраструктуры для исследований, станут основой для таких проектов.
В 2023 году начнется обучение в центре подготовки кадров в сфере информационных технологий «Школа 21. Югра». Это партнёрский проект со «Сбером», задача которого – за короткий срок выращивать востребованных на рынке, готовых к решению бизнес-задач IT-специалистов. Обращаю внимание руководителей югорских компаний и компаний других регионов на этот центр знаний. Включайтесь на базовом цикле с программами стажировок, переподготовки собственных сотрудников, партнёрскими проектами.
Ещё один приоритет – политика в интересах молодых. Почти треть населения Югры – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Их настроение, восприятие возможностей, доступных для самореализации, существенно влияют на ситуацию в регионе, динамику социально-демографического и экономического развития, будущее региона, страны. Проведенное исследование показывает – 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента.
Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодёжной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект «Регион для молодых».
Второе. Интеллектуальная экономика.
По прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,5 миллиона баррелей в сутки.
Понимая ответственность Югры за обеспечение энергетического суверенитета страны, продолжим создавать условия для пополнения нефтегазовых резервов, повышая при этом уверенность российской экономики, работая в «зелёном» тренде.
Один из проектов развития нефтяной отрасли региона в составе федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» – развитие отраслевого лабораторного комплекса «Центр исследования керна».
Результаты исследований обеспечат высокую точность прогнозов добычи нефти, позволят оценить эффективность предложенных методов, новых технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов, сформируют пул эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях.
Поручаю департаменту недропользования и природных ресурсов совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени Владимира Шпильмана до конца 2023 года выполнить комплекс исследований горных пород, обеспечивающих создание цифровых паспортов керна.
В целях информационной безопасности в цифровой среде в регионе с 1 января 2023 года будет обеспечено круглосуточное функционирование регионального центра кибербезопасности.
Он создаётся на базе Югорского научно-исследовательского института информационных технологий для обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак, реагирования на компьютерные инциденты, обеспечения требуемого уровня защиты информации, обрабатываемой в государственных информационных системах.
В целях повышения эффективности информационного взаимодействия граждан, государственных органов и коммерческих организаций в 2023 году автономный округ примет участие в пилотном проекте Минцифры России по переводу ключевых социальных государственных информационных систем на единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех».
Третье – качество жизни.
Одна из ключевых задач органов местного самоуправления – формирование комфортной среды для жизни людей. Не всегда принимаемые в этой части решения совпадают с запросами жителей.
В регионе определены 24 территории под комплексное развитие общей площадью свыше 270 тысяч гектаров с градостроительным потенциалом жилой площади – 1,5 миллиона квадратных метров.
Мегион и Сургут приняли соответствующие решения. В 2023 году механизмы комплексного развития территорий будут использовать также Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Нягань, Советский, Нижневартовск.
Применение механизма комплексного развития территорий должно быть выстроено на следующих принципах:
- формирование комфортной среды для жизни в диалоге органов власти, граждан и инвесторов;
- создание сбалансированной городской среды. На сегодняшний день плотность, высотность застройки, архитектурно-градостроительный облик — самые горячо обсуждаемые темы. Вместе с тем территории не могут развиваться только жилой застройкой. Комфортная среда – это доступные парки, общественные пространства, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, объекты культуры и спорта, улично-дорожная сеть, места работы;
- применение архитектурно-градостроительных моделей создания комфортной городской среды. Речь идёт о едином подходе к формированию планировочных и визуальных решений жилых и общественных пространств, благоустройству территорий.
«Инфографика» комфортной среды должна распространятся на все средовые объекты, торговый уровень зданий, инфраструктуру транспорта, световую среду.
Поручаю департаменту пространственного развития и архитектуры внести в правительство автономного округа обновлённый с учётом современных нормативов дифференцированной жилой среды «Югорский стандарт правил землепользования и застройки», а также нормативно-правовые акты, задающие периметр принятия решений в отношении комплексного развития территорий.
Важной частью экосистемы для решения обозначенных задач станет формируемый градостроительный совет. В его состав войдут архитекторы, экономисты, застройщики, службы, курирующие ресурсоснабжающие вопросы, представители профессиональных сообществ, общественных организаций.
Цель – обеспечить применение единых, легитимных и обязательных к руководству решений по реализации Югорского стандарта комфортной среды для жизни югорчан.
Ещё один назревший приоритет в этом разделе.
В регионе на учёте 2 миллиона 553 тысячи квадратных метров аварийного, фенольного, ветхого деревянного многоквартирного жилья. Мы расселяем аварийный жилищный фонд опережающими темпами, занимаем по этому показателю второе место среди субъектов Российской Федерации.
После 2017 года уже признано аварийным около 950 тысяч квадратных метров жилья (2065 домов). Это в том числе 152 тысячи квадратных метров (218 домов) жилищного фонда в щитосборных домах, при строительстве которых использовались конструктивные элементы с высоким содержанием фенола.
Поручаю департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса совместно с муниципальными образованиями внести в правительство автономного округа, при признании муниципальными образованиями этого проекта приоритетным, комплексный план по ликвидации всего деревянного многоквартирного жилого фонда и расселению из него людей в современные жилые помещения. Проект потребует вложения значительных ресурсов. Если жители муниципалитетов примут решение, что это приоритет, мы будем обеспечивать его реализацию.
Уважаемые депутаты!
Командно мы работаем над исполнением наказов, инициатив югорчан. Ключевой ресурс такой работы – это доверие, которое позволяет вовлекать граждан, бизнес, органы местного самоуправления, общественность в повестку развития. На его основе сформирована «Карта развития Югры» со сроком реализации 5 лет. Сейчас в ней 740 проектов. Реализованы, по состоянию на 7 ноября, 167 проектов.
В таком же взаимодействии предстоит реализовать стратегию развития Югры.
Поручаю департаменту экономического развития с учётом предложений депутатов, общественности, инициатив, выработанных сегодня по итогам стратегического форума «Команда Югры», внести в правительство автономного округа план мероприятий по реализации стратегии.
Уважаемые югорчане!
В нашей работе сегодня принимает участие Владислав Ключаров, глава администрации Макеевки Донецкой Народной Республики. За эти месяцы макеевчане – дети, молодые люди, взрослые – стали родными для югорчан. Югра открыта для всех жителей Донбасса. Работаем вместе по соглашению о сотрудничестве, восстановлению инфраструктуры города. Из 90 объектов на 56 работы завершены. Это 3 детских сада, 7 школ, 46 многоквартирных домов.
Уважаемые депутаты!
Знаю, что председатель думы Борис Сергеевич Хохряков уже обратился к вам с предложением о направлении средств депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Правительство региона его поддерживает. Мы вместе.
Сегодня в этом зале люди, которые своим служением, подвигами подтверждают, что взаимопомощь, единство, сплоченность – это природный, гуманитарный код югорчан.
Инна Довлатовна Акатьева работает в Няганской окружной больнице операционной медицинской сестрой. В апреле 2022 года в числе первых добровольцев с риском для жизни в составе бригады врачей работала в Донецкой Народной Республике. В полевых, военных условиях оказывала помощь раненым, пострадавшим людям. Спасибо вам, уважаемая Инна Довлатовна, всем докторам, медицинским сёстрам Югры, работающим в тылу и на передовой специальной военной операции.
Люди с особой душевной силой, серебряные волонтёры. Они помогают семьям тех, кто защищает Родину, поддерживают земляков. Любовь Ивановна Попова знакома тысячам югорчан, так как с марта работает в самом крупном пункте сбора гуманитарной помощи в Сургуте. Вместе с командой собрала и обработала более 500 тонн гуманитарной помощи. Помогает мобилизованным югорчанам, добровольцам и контрактникам, их семьям, вынужденным переселенцам с территории специальной военной операции.
В этом зале ещё один герой, чей поступок отмечен Президентом России Владимиром Путиным. Это Артём Александрович Ерин. Рискуя жизнью, он спас людей на пожаре. Без специального снаряжения вывел их из задымлённого жилого дома, оказал первую медицинскую помощь.
Из таких югорчан в нашем округе выросло движение, которое сегодня известно в стране и мире как центр помощи и поддержки «Гуманитарный добровольческий корпус Югры». С первых дней специальной военной операции добровольцы корпуса работают в Донецкой и Луганской народных республиках, участвуют в спасении людей, оказании первой медицинской помощи, восстановлении жилых домов и объектов жизненно необходимой инфраструктуры, обеспечивают жителей горячим питанием, из рук в руки передают гуманитарную помощь, поддерживают тех, кому трудно.
Спасибо вам от югорчан, граждан Российской Федерации, жителей освобожденных территорий.
Дорогие земляки!
В поддержку инициатив десятков тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к ближним, помогает потому, что не может иначе. Спасибо за внимание».
Тамара Мерова, по данным Информационно-аналитического управления Думы автономного округа