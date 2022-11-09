В село Няксимволь приехал молодой специалист
До недавнего времени в селе Няксимволе Берёзовского района не было фельдшера, местные жители вынуждены были обходиться без квалифицированной медицинской помощи. В октябре в село приехал молодой специалист.
– Няксимвольский ФАП относится к Берёзовской районной больнице, руководит которой Анатолий Ефимович Райхман. С ним мы постоянно в контакте. Для того чтобы пригласить специалиста, нужно создать для него условия. Несмотря на созданные условия, не каждый поедет в отдалённое поселение. Но нам удалось решить эту проблему в Няксимволе. В настоящее время в село приехал молодой фельдшер Гаврил Ануфриев и уже приступил к своим обязанностям, – сообщил глава Берёзовского района Павел Артеев.
Гаврил Ануфриев работает в Няксимволе с 18 октября. Вот что рассказывает молодой специалист:
– Работаю здесь меньше месяца. До этого учился, а затем и работал в Ханты-Мансийске. Окончил Ханты-Мансийскую медицинскую академию, по специальности – фельдшер. После получения диплома 9 месяцев работал фельдшером на «Скорой помощи» в окружной столице. Затем хотел перейти в МЧС, но мне позвонил главврач Берёзовской районной больницы Анатолий Ефимович Райхман и предложил работу заведующего Няксимвольского ФАПа. Я не стал отказываться и приехал работать в Няксимволь. Сам я – местный, здесь родился и вырос, здесь живут мои родители. Планирую остаться работать в родном селе. Здесь мне обещают жильё. Пока в служебном жилье идёт ремонт, живу у родителей.
Добавим, что проблема медицинских кадров существовала и в посёлке Сосьве. По словам главы Берёзовского района Павла Артеева, эту проблему там также удалось решить. Сейчас в Сосьве работает два фельдшера и зубной врач. Для приглашённых специалистов также стараются создать хорошие условия труда и предоставляют жилье.
Людмила Теткина