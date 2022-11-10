К 80-летию Заслуженного художника России А. Г. Визеля в Ханты-Мансийске откроется его персональная выставка
16 ноября в 16.00 в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева состоится открытие персональной выставки Заслуженного художника России Александра Георгиевича Визеля.
В день своего юбилея мастер будет лично присутствовать на открытии, встречая гостей и рассказывая о своем творческом пути.
На выставке будет представлено более 30 работ, самая ранняя из которых датируется 1970 годом. Узбекистан и Югра, отраженные в его работах создают контраст тепла и холода: яркие краски юга бросают вызов сдержанной северной палитре. Часть работ посвящена историческим событиям.
А. Визель — разноплановый художник. Работает в различных техниках: линогравюра, офорт, акварель, живопись маслом. Часто обращается к темам истории и старой архитектуры.
Участник, дипломант и лауреат многочисленных международных всероссийских, региональных, областных, городских художественных выставок. Произведения находятся в государственных музеях, галереях, частных коллекциях, России и за рубежом.
Об авторе.
А.Г. Визель родился 16 ноября 1942 г. в Ташкенте. Учился в Ташкентском художественном училище им. П.П. Бенькова затем в Ташкентском театрально художественном институте им. А. Н.Островского. В 1975 г. был принят в Союз художников СССР. Преподавал в Тюменском институте искусств и культуры, в Центре искусств для одаренных детей Севера, и как всегда - без отрыва от творчества. В 2006г. Александру Георгиевичу Визелю присуждено звание Заслуженного художника России. В 2011 г. награжден медалью «Шувалов» Российской Академии художеств. В честь 70-летнего юбилея, в 2012 году был награжден золотой медалью Союза художников России.
ВЫСТАВКА БУДЕТ ОТКРЫТА ДО 6 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Надежда Сидорейко заведующий филиалом «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»