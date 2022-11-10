11-27 ноября 2022 года состоится ежегодный Экодиктант
Мероприятие пройдет на организованных офлайн площадках на всей территории России и в онлайн формате. Зарегистрироваться для участия, узнать адреса офлайн площадок, а также все подробности можно на сайте проекта экодиктант.рус.
Экодиктант 2022 — это интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию экологии, повышение экологической осознанности, накопление знаний о бережном отношении к природе. Акция рассчитана на широкую аудиторию: детей и взрослых, неравнодушных к теме экологии, профессиональных экологов. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе и наши соотечественники из-за рубежа.
В 2021 году в Экодиктанте приняли участие более 3,4 миллионов человек из 85 субъектов Российской Федерации и наши соотечественники из 105 зарубежных стран на более чем 4000 офлайн площадках и онлайн.
С Ханты-Мансийского автономного округа - Юры в 2021 году приняло участие 45090 человек, из них: стали победителями 1359 человек, призёрами (победителей I, II, II степени) – 22610 человек!
Экодиктант охватывает широкий спектр тем: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие.
Проект реализуется при поддержке комитетов Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства России, а также федеральных министерств и ведомств. Организаторами Экодиктанта являются АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО.
Подробные инструкции о том, как присоединиться к Экодиктанту 2022 и дополнительная информация — на официальном сайте Экодиктант.рус и на страницах проекта в социальных сетях.
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