Неработающие пенсионеры в Югре получат единовременную выплату ко Дню округа
На заседании правительства Югры, которое провёл сегодня первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов, принято решение о традиционной выплате неработающим пенсионерам в размере 1 000 рублей ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Как уточнила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова, средства получат жители округа, состоящие по данным на 1 декабря на учёте в окружном агентстве социального благополучия населения.
Выплаты произведут в беззаявительном порядке в срок до 9 декабря. Прогнозируемое количество получателей составляет 275 000 человек.
По информации Правительства Югры