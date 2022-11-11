Губернатор Югры посетила окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска
Медицинское учреждение в эти дни отмечает свой 90-летний юбилей. Главу региона встречали и сопровождали заместитель губернатора Всеволод Кольцов, директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главный врач больницы Елена Кутефа.
Специалисты клиники рассказали о новых методах лечения онкологических заболеваний, показали Губернатору Югры высокотехнологичное оборудование. В отделении радиотерапии в этом году был запущен медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD для лечения онкологических больных. Это новейшее техническое достижение в области лучевых методик лечения рака. Оборудование используется для выполнения полного спектра процедур лучевой терапии опухолей любой локализации, любых конфигураций. С июля проведено 5500 сеансов ежедневной лучевой терапии для 275 пациентов. Наталье Владимировне показали установку «Гамма-нож». Радиохирургическое стереотаксическое лечение проводится с 2013 года, уже пролечено 1241 человек. В определенных случаях — это единственный способ спасти пациенту жизнь.
За «круглым столом» Наталья Комарова встретилась c врачами-волонтёрами, участниками Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, которые посетили Луганскую и Донецкую народные республики, участвовали в организации медицинской помощи жителям этих территорий. Группа врачей занималась отбором и транспортировкой пациентов в Югру для последующего лечения в травматологическом и кардиологическом центрах Сургута, а также направлялись в Онкологический центр Ханты-Мансийска для высокотехнологичного лечения. Возглавлял группу врачей заместитель главного врача по хирургии Михаил Скоробогатов, он поделился своими наблюдениями: «Мы увидели большое количество тяжелых хирургических, онкологических, кардиологических пациентов, которым своевременно не была оказана плановая помощь. Соответственно, им требовалась уже экстренная. Отсутствовали некоторые расходные материалы, невозможно было планово прооперировать больных, потому что система государственного обеспечения, к сожалению, не на высоком уровне. Раннее выявление неинфекционных заболеваний, таких, как сахарный диабет, кардиальная патология, онкологические заболевания совершенно отсутствовали.
По мнению врача, территориям, которые стали частью РФ, необходимы финансовые вложения для того, чтобы уровень здравоохранения соответствовал общероссийским стандартам. Но уже сегодня югорские специалисты готовы оказывать в первую очередь методическую помощь. Не просто готовы, но и - на связи со своими коллегами из Донбасса.
«Вам понадобятся не только ваши профессиональные знания в той или иной области медицины, но и умение организовать все, что связано с подготовкой кадров», - обратилась Наталья Комарова к участникам мероприятия. Глава региона отметила, что дальнейшая работа должна быть организована в двух направлениях: оказание помощи пациентам присоединенных территорий и подготовка кадров на базе медицинских центров Югры. Это системная работа, которая даст возможность медицинским специалистам Луганской и Донецкой народных республик освоить новые технологии, которые давно и успешно применяются в округе, получить навыки работы на современном оборудовании.
В завершение встречи Губернатор Югры поблагодарила врачей за самоотверженный труд, поздравила коллектив больницы с юбилеем и вручила Почетную грамоту «за заслуги в охране здоровья и жизни граждан, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией».
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