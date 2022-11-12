Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре стартовал конкурс эссе на тему развития северных территорий

12.11.2022

В Югре запустили конкурс эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы». Как рассказали организаторы, его участниками могут стать молодые девушки от 14 до 18 лет.

В работе необходимо раскрыть тему развития северных территорий автономного округа, личную авторскую позицию и аргументировать ее.

По итогам конкурса будут определены победители по направлениям: IT-технологии; предпринимательство; наука; спорт; креативные и творческие индустрии.

Победители станут участниками международного дискуссионного клуба «Junior EWF», который пройдёт в Ханты-Мансийске 29 ноября. Как сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте: https://women-leaders.ru

Источник: телерадиокомпания «Югра»

12.11.2022

12.11.2022