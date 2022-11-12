В Югре стартовал конкурс эссе на тему развития северных территорий
В Югре запустили конкурс эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы». Как рассказали организаторы, его участниками могут стать молодые девушки от 14 до 18 лет.
В работе необходимо раскрыть тему развития северных территорий автономного округа, личную авторскую позицию и аргументировать ее.
По итогам конкурса будут определены победители по направлениям: IT-технологии; предпринимательство; наука; спорт; креативные и творческие индустрии.
Победители станут участниками международного дискуссионного клуба «Junior EWF», который пройдёт в Ханты-Мансийске 29 ноября. Как сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте: https://women-leaders.ru
Источник: телерадиокомпания «Югра»