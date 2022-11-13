Центр поддержки семей мобилизованных работает в Ханты-Мансийске
За эту неделю в Центр поддержки семей военнослужащих поступило 17 заявок.
Специалисты Центра консультировали горожан по льготам, выплатам и кредитным каникулам для мобилизованных.
Помогали с хозяйственно-бытовыми вопросами, переводами детей из одного детского сада в другой, рассказывали о компенсации платы за детский сад.
Все вопросы семей решаются оперативно, ни одна заявка не остается без внимания. Помочь всегда готовы и волонтеры Центра: они могут принести домой тяжелые продукты, собрать мебель или починить сантехнику.
Напомним, Центр поддержки семей военнослужащих находится по адресу: ул. Мира, 13. Принимает звонки по телефону: 8 (3467) 300-112 ежедневно с 8:00 до 24:00, а также круглосуточно сообщения в мессенджерах Telegram и Viber.
По информации Новостей Югры