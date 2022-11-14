За 10 месяцев 2022 года в Ханты-Мансийской районной больнице диспансеризацию прошли 2401 человек
821 человек профилактические осмотры и 1421 углубленную диспансеризацию. Одним из основных аспектов при проведении медицинских осмотров является выявление факторов риска развития заболеваний.
Из числа проведенных медицинских осмотров взрослого населения Ханты-Мансийского района у 1253 человек выявлены факторы риска, такие как: нерациональное питание, избыточная масса тела, ожирение, низкая физическая активность. Данные факторы являются одними из основных причин развития хронических заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета 2-го типа, рака отдельных локализаций (к раку отдельных локализаций относятся: рак мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, эндометрия, аденокарцинома пищевода, рак желудка и почек). Терапевтами больницы проведены индивидуальные консультирования.
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