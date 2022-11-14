Сербский режиссер Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля «Дух огня»
На заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» утвердили кандидатуру президента — им стал известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица. Заседание провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Эмир Кустурица — двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую режиссеру и лучший фильм. Среди известных киноработ мастера: «Время цыган», «Андерграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет».
«Дух огня» — бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития «Духа огня» начинается с новым президентом фестиваля. Спасибо, Эмир, что дали согласие возглавить наш кинофестиваль, — сказала Наталья Комарова.
Эмир Кустурица отметил, что его связывают давние теплые отношения с Россией и «Духом огня».
«Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — подчеркнул Кустурица.
На открытии прошлого кинофестиваля «Дух огня» Эмира Кустурицу наградили за вклад в развитие кинематографа. Он получил «Золотую тайгу» из рук визе-президента фестиваля Марии Зверевой. Югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, открыл фестиваль концертом со своей группой The No Smoking Orchestra.
Член оргкомитета «Духа огня», кинодраматург и сценарист Мария Зверева отметила, что главная задача предстоящего фестиваля — с одной стороны, сохранить традиции «Духа огня», а с другой — расширить его границы.
XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. Генеральный партнер фестиваля — компания «Газпром нефть».