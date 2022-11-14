Сербский режиссер Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля «Дух огня»

На заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» утвердили кандидатуру президента — им стал известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица. Заседание провела губернатор Югры Наталья Комарова.