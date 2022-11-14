В Югре прошёл туристский форум «ЮграТур 2022»
11–12 ноября в Ханты-Мансийске проходил туристский форум «ЮграТур 2022». Форум является одним из ведущих деловых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере туризма с презентацией туристских продуктов региона. Он наглядно демонстрирует привлекательность и огромный потенциал туристских ресурсов, оказывает положительное влияние на расширение межрегиональных связей, презентует инструменты маркетинга туристского продукта. Организаторами мероприятия являются Правительство Югры, Фонд развития Югры, конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо».
На официальной части открытия форума глава региона Наталья Владимировна Комарова в онлайн обратилась к участникам и гостям: «Уважаемые друзья! Я всех приветствую и рада видеть вас на форуме. Правительством округа уделяется особое внимание формированию межрегиональных связей. В этой связи, особенно приветствую тех участников, которые приехали из других регионов Российской Федерации.
Форум – это возможность закрепить договоренность по развитию межрегиональных маршрутов. Для развития туристской инфраструктуры в регионе приняты решения и используются на данном направлении субсидии на возмещение части затрат, грантовая поддержка, льготные займы.
С этого года совместно с корпорацией Туризм.РФ начинаем работу над модернизацией номерного фонда гостиниц города Ханты-Мансийска. Изменения и подходы по управлению отраслью и увеличения значимости муниципальных образований в вопросе реализации инвестиционных проектов, это целевой ориентир 2023 года.
Каждому муниципальному образованию, включённому в перечень приоритетных туристских территорий, поручаю сформировать реестры инвестиционных проектов, и таким образом муниципальное образование будет выступать гарантом их реализации. Данный механизм усилит гарантии со стороны государства перед представителями бизнеса при формировании туристских проектов в регионе.
По повестке нашего мероприятия, это вопросы комплексного подхода к устойчивому развитию туристских территорий и инструментов продвижения, получением качественных туристских услуг, межрегиональное сотрудничество».
Гостей и участников форума приветствовали федеральный эксперт в сфере туризма Елена Лысенкова, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева, руководитель направления развития в АНО «Россия страна возможностей» Иван Шулюпин, министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.
Елена Лысенкова отметила качественность и взаимодействие с Югрой, а также активную реализацию соглашений. По ее словам, москвичам понравились рекламные баннеры, представленные на основании выставки «Сердце Югры» в Москве.
Екатерина Жукова презентовала проект «Экоэтнопарк», расположенный в городе Нижневартовске и рассказала о его работе, где жители и гости Югры могут постоянно посещать парк и таким образом знакомиться с традиционной жизнью коренных малочисленных народов Севера.
Главный хранитель фонда межпоселенческого центра ремёсел Нижневартовского района (п. Аган) Евгения Коновалова рассказала о выставке и мастер-классах: «В центре ремёсел проводится изготовление берестяных изделий, таких как черпаки, чумы-миниатюры, мы изготавливаем бисерные изделия: подвески, наголовники, нагрудники и многое другое. На форуме наш мастер Владимир Нагаев проводит мастер-класс по изготовлению берестяного черпака».
Из Белоярского района генеральный директор ООО «Люкан» Татьяна Любавина рассказало о деревянной продукции и поделилась планами: «На выставке представлены наши игрушки, ранее они были на хантыйском и русском языках, позже мы перевели их на мансийский и зырянский языки по заказу с. Саранпауль Березовского района.
Они рассказывают о нашей природе, на них изображены птицы, животные, деревья, ягоды. А также есть серия игр, которая направлена на сохранение культуры и быта. Игрушки подписаны на обско-угорских языках. В этом году мы выиграли грант фонда культурных инициатив на разработку игрушек. В следующем году появятся цветные игрушки. Грант, который мы выиграли, направлен на традиционные виды деятельности.
Мы заявились на грант Губернатора Югры с проектом, чтобы установить QR-коды с озвучиванием сказок, отдельных слов, предложений.
Также, мы прошли в финал на международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» с одним из проектов, который мы презентуем в г. Когалыме с 21 по 22 ноября. Для этого необходимо установить на телефон специальное приложение, на столе появится объёмный чум, из которого выйдет хантыйский или мансийский мальчик, где он будет говорить на русском, хантыйском, мансийском или английском языках, рассказывать о своей жизни на стойбище и даже о том, как можно изготовить лыжи. В закреплении знаний для детей будут подготовлены вопросы, требующие ответа. Данным проектом мы вызываем интерес у туристов к нашей культуре, а также помогаем нашим детям изучать родные языки и хотим, чтобы у них был большой интерес к своей культуре».
В завершении отметим, что в этом году в мероприятии приняли участие представители 7 регионов России, 19 муниципальных образований автономного округа, товаропроизводители из Югры, представители предприятий туриндустрии, санаторно-курортных учреждений, рестораторы.
Оксана Албина