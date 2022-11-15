Медицинские работники Нефтеюганской районной больницы принимают участие в семинаре обучения волонтеров-медиков
Сотрудницы различных структурных подразделений больницы приняли участие в практическом семинаре по вопросам координации волонтеров, их привлечения и обучения работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями. Организатором мероприятия стал Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В течение трех дней медики из Пойковского пройдут онлайн обучение по волонтерской программе, включающей основные правовые нормы добровольчества, правила отбора и формирования команды волонтеров из числа медицинских работников для работы с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, приемы мотивации волонтеров, определение границ ответственности, обучение помощи вне стационара.
«В Нефтеюганском районе широко развито добровольчество, реализуются различные направления волонтерства. Уверена, профессиональная медицинская база наших сотрудников и специальная подготовка в сфере работы с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, несомненно, будет востребована. Это актуально как в отношении паллиативных больных, так и людей с хроническими заболеваниями в периоды ухудшения состояния или реабилитации, - отмечает главная медицинская сестра Наталия Данилова. - Это будет еще одно высокогуманное и практически ценное направление деятельности. Важная миссия медиков-волонтеров – изменить привычку поведения, сформировать положительные ценности и ориентировать молодежь и общество на гуманное, терпимое отношение к людям, страдающим от болезней, воспитывать отзывчивость, неравнодушие, вообще делать помощь, любую, нормой жизни».
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