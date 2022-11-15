Гастрономические бренды Югры вошли в подарочную книгу для дипломатов
Уникальные гастрономические бренды Югры — блюда из сосьвинской сельди и оленины вошли в иллюстрированную подарочную книгу «Рецепты гостеприимства», которая включает в себя кухню многочисленных народов России — от Арктики до Дальнего Востока.
Напомним, сосьвинская сельдь — деликатесная рыба, одно из традиционных блюд народов ханты и манси. Чаще всего употребляют в слабосоленом или консервированном виде. При длительном хранении сушат, коптят, замораживают, солят в собственном маринаде. Так как рыба нежная, косточки практически не чувствуются.
Водится она в самой высокогорной части Уральских гор, в реке Северная Сосьва Берёзовского района автономного округа. Прославилась рыба в конце ХIХ века, когда купец Навицкий открыл в Березово рыбзавод: отсюда муксун, стерлядь, осетр и сосьвинская селедка стали поставляться в Санкт-Петербург ко двору его императорского Величества. В советские годы тугун тоже был в почете у руководителей государства: несколько бочек сосьвинской селедки пряного посола было отправлено на Ялтинскую конференцию глав СССР, США и Великобритании. Коллеги по коалиции восхитились этим березовским продуктом — Черчиллю рыба так понравилась, что он предложил Сталину выкупить у Советского Союза бассейн реки Северная Сосьва и отвез рыбный презент Елизавете II.
Эту и другую информацию о традиционных югорских блюдах авторам книги предоставила представитель народа ханты, научный сотрудник Этнографического музея «Торум Маа», член общественной организации «Спасение Югры» Дарья Кунина. По ее словам, в основу питания коренных народов Югры входит не только рыба, но и мясо оленей и диких зверей в замороженном, варенном, копченном виде, так же дичь, ягоды и кедровые орехи. Причем, рацион во многом зависит от территории проживания.
«Например, ваховские ханты употребляют все сорта промысловой рыбы, которая водится на реке Вах — это щука, окунь, плотва, ëрш, налим, язь. Рыба употребляется в варенном, вяленном, сушенном, сыром, поджаренном и в толчённом виде. Из толчённой муки делают муку пут, для её приготовления сначала у костра или печи зажаривают с двух сторон рыбу на палочках, затем мясо отделяют от кости, сушат у огня, перекладывают в деревянную чащу и деревянной палочкой выматывают. Получается мука в виде порошка, её употребляют как самостоятельный продукт или используют для приготовления хлеба», — рассказала Дарья Кунина.
Отметим, что книгу выпустили по инициативе Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России совместно с проектом «Гастрономическая карта России». Текст дублируется на русском и английском языках. В издание вошли российские гастрономические традиции, кухню многочисленных народов России от Арктики до Дальнего Востока.
«Она знакомит читателей с удивительными историями гостеприимства, развенчивает многие устойчивые стереотипы о нашей стране, а также рассказывает о самых знаменитых и талантливых российских шеф-поварах, завоевавших признание в России и за ее пределами, знакомит читателей с кулинарными достижениями и историей филиалов ГлавУпДК», — уточнили авторы проекта.
Многовековые традиции гостеприимства народов России составляют неотъемлемую часть культурного наследия нашей страны. Поэтому они считаются важным инструментом российской дипломатии. В своем приветствии читателям книги «Рецепты гостеприимства» Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил: «Россия — открытая миру страна. Мы всегда рады принимать зарубежных гостей, знакомить их с нашей самобытной культурой, предоставлять им возможность погрузиться в неповторимую атмосферу традиционного российского гостеприимства. Данный альбом призван внести свой вклад в популяризацию богатейшего наследия многонациональной России».
Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что кухню Югры представили на восьмом Слете Российского союза туриндустрии.
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