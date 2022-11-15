Гастрономические бренды Югры вошли в подарочную книгу для дипломатов

Уникальные гастрономические бренды Югры — блюда из сосьвинской сельди и оленины вошли в иллюстрированную подарочную книгу «Рецепты гостеприимства», которая включает в себя кухню многочисленных народов России — от Арктики до Дальнего Востока.

