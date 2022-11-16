В окружной клинической больнице прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Перспективы и достижения клинической медицины — 2022». Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия медицинского учреждения. Выступления специалистов прошли в режиме видеоконференцсвязи. «Ежегодно мы проводим профильные конференции по самым разным направлениям, к примеру, в прошлом году мы обсуждали развитие гастроэнтерологии в Югре, — рассказывает заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Евгения Сосновская. Этот год юбилейный для нашего медицинского учреждения, в связи с этим тема мероприятия звучит шире. Принято решение показать результат работы терапевтической службы ОКБ за последние годы. Нами наработан большой практический опыт, есть, о чем рассказать и чем поделиться с коллегами».
Программа научного мероприятия включила в себя около 30 докладов. В работе конференции приняли участие не только сотрудники клиники, а также специалисты из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи и Сургута.
Медицинскому сообществу свои научные исследования представили коллеги из Ханты-Мансийской медицинской академии.
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