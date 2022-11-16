Открыта общая регистрация на форум
VII Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» пройдет 21 -22 ноября 2022 года в городе Когалыме и по традиции объединит гражданских активистов, волонтеров, лидеров социального бизнеса.
Регионы России, расположенные в непосредственной близости 60 параллели северной широты, образуют условное «ожерелье» ярких идей и проектов. Тема реализации общественных инициатив для социального развития северных регионов проходит через весь форум и реализуется совместно с Росконгресс в рамках Плана мероприятий Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах.
В этом году соорганизатором форума станет Фонд Росконгресс, представители которого проведут ряд образовательных и просветительских мероприятий для участников форума.
Программа VII Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» будет представлена образовательными площадками по направлениям «Добрые люди» для добровольцев, «МосТы» — окружной молодежный форум-фестиваль «МосТы», направленный на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, а также вовлечение молодежи в проектную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.
Программа образовательной площадки «Добрые люди» позволит популяризировать идеи взаимопомощи, повысить мотивацию добровольцев для участия в социальных проектах и событиях, продолжить эффективный обмен лучшими практиками и технологиями между добровольческими объединениями Югры.
Также будет представлен ряд образовательных форматов, посвященных социальному проектированию, повышению проектной культуры и организационному развитию некоммерческих объединений.
Для участия в VII Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» нужно пройти регистрацию на сайте https://60parallel.ru/reg