Борис Хохряков поздравил известного художника Александра Визеля с юбилеем
Сегодня исполняется 80 лет члену Союза художников России, члену Союза дизайнеров России, заслуженному художнику Российской Федерации, жителю Ханты-Мансийска Александру Визелю.
В телефонном разговоре с именинником Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил Александра Георгиевича от всего депутатского корпуса и отметил, что признание и высокий авторитет в профессиональном сообществе, многочисленные награды являются свидетельством неоспоримых заслуг художника в мире искусства, востребованности у ценителей прекрасного. Пожелал юбиляру неиссякаемого вдохновения, позитивного настроя, воплощения в реальность новых идей. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Стоит отметить, что Александр Визель родился в Ташкенте Узбекской ССР. Окончил Ташкентское художественное училище имени П.П. Бенькова, а в 1970 году – факультет станковой графики Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского. После окончания института остался на преподавательской работе. В 2002 году переехал в столицу Югры, преподавал в Ханты-Мансийском колледже-интернате искусств.
Его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях Тюмени, в частных собраниях России, Швеции, Италии, Бельгии. Награжден золотой медалью Союза художников России, медалью Академии художеств «Шувалов». Лауреат Международного арт-пленэра «ART-UGRA».
Александр Визель – разноплановый художник. Работает в различных техниках: линогравюра, офорт, акварель, живопись маслом. Часто обращается к темам истории и старой архитектуры. Участник, дипломант и лауреат многочисленных международных всероссийских, региональных, областных, городских художественных выставок.
К 80-летию заслуженного художника в Ханты-Мансийске организована его персональная выставка. Сегодня мастер будет присутствовать на открытии выставки в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева, встречая гостей и рассказывая о своем творческом пути.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры