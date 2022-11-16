Фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов России
10-11 ноября в столице Республики Мордовии – в городе Саранске – проходил Межрегиональный фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов Российской Федерации. Мероприятие проводилось в рамках проекта, выполняемого на средства субсидий из федерального бюджета на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Субсидия предоставлена Федеральным агентством по делам национальностей.
Участниками фестиваля стали более ста человек, это представители финно-угорских и самодийские народы из 15 регионов Российской Федерации, создающие творческие произведения на родных языках с переводом на русский язык. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был представлен Петром Молдановым.
В ходе двух дней состоялись мастер-классы по поэтическому и прозаическому творчеству, семинары для начинающих поэтов и писателей по литературно-художественному переводу собственных произведений.
В ходе фестиваля молодым литераторам была предоставлена сцена, на которой они выступали со своими произведениями на родных языках.
Работа семинаров проходила в четырёх группах, которые располагались в Мордовском государственном национальном драматическом театре и музее мордовской национальной культуры.
На практических семинарах участники демонстрировали своё мастерство в переводе как своих собственных, так и заданных кураторами художественных произведений на родной язык, познакомились с основами стихосложения, а также договорились о том, что уже у себя дома во вновь созданных произведениях воплотят свои впечатления и эмоции, полученные на фестивале.
В рамках фестиваля состоялась работа круглого стола «Отражение национальных традиций и межнациональных отношений в произведениях писателей – представителей финно-угорских и самодийских народов», во время которого были подведены предварительные итоги конкурса авторских стихотворений и рассказов на родных языках финно-угорских и самодийских народов «Наше поколение». Некоторые из его участников присутствовали в зале. Всего на конкурс было подано 153 заявки из 21 региона России на 14 языках финно-угорских и самодийских народов.
Оксана Белкина, ведущая национального радио «Вайгель», корреспондент газеты «Мокшень правда» из Республики Мордовии поделилась своими впечатлениями: « Я этноблогер, веду свой канал на YouTube на мокшанском языке и пишу стихотворения на родном языке. Хочу сказать об этом форуме, как принимающая сторона. Нам очень приятно, что такой масштабный финно-угорский форум проходит именно у нас, в Саранске. Народ мордва всегда отличался своим гостеприимством, поэтому для нас так важно, что такое количество талантливых людей приехало на нашу землю. На мой взгляд, главное преимущество мероприятия в том, что здесь была непринуждённая тёплая обстановка. Люди вроде бы много работали, но в то же время делали это с большим удовольствием. Были мастер-классы, которые я тоже посещала, была у нашего известного драматурга, народного писателя Валентины Ивановны Мишаниной, мы разбирали произведения семинаристов, участников фестиваля, она делилась с нами своим опытом, рассказывала о своих произведениях. Я видела, что всем участникам было очень интересно и в течение двух дней они слушали, общались с большим удовольствием».
Пётр Молданов