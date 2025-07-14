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Югорские специалисты в числе победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

14.07.2025

С 2 по 5 июля в Перми прошёл XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие собрало более 500 активных и целеустремлённых представителей трудовой молодёжи со всей страны.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был представлен командой из 11 участников из разных уголков региона: Урая, Югорска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и Нефтеюганского района.

В рамках форума прошёл конкурс профессионального мастерства «Человек труда», на котором югорчане продемонстрировали высокие результаты.

В номинации «Лидер года» первое место завоевал Денис Берсенёв из Урая — инженер-эколог ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

«По основной деятельности занимаюсь природоохранной деятельностью предприятия, дополнительно руковожу советом молодых специалистов. Мы проводим мероприятия для сотрудников и жителей города Урай различной направленности: благотворительность, волонтерство, эко-субботники, интеллектуальные игры, профориентация со школами города», — рассказывает о себе Денис.

Призовое место в номинации «Новатор года» занял Роман Файзулин из Нижневартовска — главный специалист производственно-технического отдела службы главного энергетика АО «Самотлорнефтегаз».

«В рамках конкурса я представил свои новаторские идеи, которые были высоко оценены членами жюри, за что и получил 3 место», — отмечает он.

Всего на конкурс было подано 90 заявок со всей страны, из которых 62 участника прошли в очный этап. Участники проходили тестирование на знание основ своей специальности, решали задачи на выявление нестандартных решений кризисных ситуаций, проявляли навыки ораторского искусства в ходе самопрезентаций перед экспертами и представителями предприятий.

14.07.2025

14.07.2025