Югорские специалисты в числе победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства
С 2 по 5 июля в Перми прошёл XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие собрало более 500 активных и целеустремлённых представителей трудовой молодёжи со всей страны.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был представлен командой из 11 участников из разных уголков региона: Урая, Югорска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и Нефтеюганского района.
В рамках форума прошёл конкурс профессионального мастерства «Человек труда», на котором югорчане продемонстрировали высокие результаты.
В номинации «Лидер года» первое место завоевал Денис Берсенёв из Урая — инженер-эколог ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
«По основной деятельности занимаюсь природоохранной деятельностью предприятия, дополнительно руковожу советом молодых специалистов. Мы проводим мероприятия для сотрудников и жителей города Урай различной направленности: благотворительность, волонтерство, эко-субботники, интеллектуальные игры, профориентация со школами города», — рассказывает о себе Денис.
Призовое место в номинации «Новатор года» занял Роман Файзулин из Нижневартовска — главный специалист производственно-технического отдела службы главного энергетика АО «Самотлорнефтегаз».
«В рамках конкурса я представил свои новаторские идеи, которые были высоко оценены членами жюри, за что и получил 3 место», — отмечает он.
Всего на конкурс было подано 90 заявок со всей страны, из которых 62 участника прошли в очный этап. Участники проходили тестирование на знание основ своей специальности, решали задачи на выявление нестандартных решений кризисных ситуаций, проявляли навыки ораторского искусства в ходе самопрезентаций перед экспертами и представителями предприятий.