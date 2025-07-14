«Все включены»: проект о тех, для кого нет ничего невозможного
Продюсер, сценарист, монтажёр и лидер общественного мнения — всё это о Людмиле Ставцевой из Югры. Девушка, несмотря на тяжёлый диагноз, не видит препятствий и ведёт активный образ жизни, являясь примером для других.
О преодолении внутренних барьеров и физических ограничений обывателям рассказывают герои Люсиных подкастов «Все включены». Проект получил грант на форуме «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы в Ханты-Мансийске.
Диагноз ДЦП девушке поставили в один год. Сегодня ей 31, и уже много лет она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Рядом — главная поддержка — родители. Валерий и Галина Ставцевы научили дочь позитивно смотреть на мир и наслаждаться каждым мгновением.
Лидером общественного мнения Люся стала после участия во Всероссийском инклюзивном конкурсе «Город возможностей». Девушка признаётся: являясь преподавателем изобразительного искусства, она просто сменила письмо кистями и красками на эпистолярный жанр.
«В 2024 году я поехала на "Добрино" как волонтёр со стажем. Одно время даже возглавляла кибердружину в Радужном. Форум и полученный на нём грант Росмолодёжи показали мне же, что я всё могу и со всем справлюсь», – рассказывает Людмила.
На средства гранта девушка закупила необходимое оборудование для создания серии подкастов с говорящим названием «Все включены». Включены, по её словам, в первую очередь в реальную жизнь.
«Знаете, я имею очень активную жизненную позицию, несмотря на инвалидность. А сколько таких ребят, которые здоровые, ходячие, и про этом у них нет ни желания, ни интереса что-то делать? Причём для себя же», — поясняет югорчанка.
Среди героев проекта — мамы особенных детей, инклюзивные волонтёры, лидеры общественного мнения, ребята, занимающиеся адаптивным спортом. Их истории поддерживают и вдохновляют.
Кстати, Люся собирается и дальше продолжать проект: «Буду писать посты о себе, интересной жизни, о других людях, об инклюзии. А ребятам с особыми потребностями и без хочу сказать: приезжайте на форум «Добрино». Здесь все доступно и круто. Когда ты открываешь что-то новое, это новое открывает тебя».
Заполнить заявку на участие во Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино» можно на платформе Добро.рф. Регистрация идёт до 17 июля.
Напомним, Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы объединит в столице Югры 500 участников из разных регионов страны — представителей НКО, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, наставников и лидеров общественных инициатив.
Организаторами форума выступают: Росмолодёжь, Ассоциация Добро.рф, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Академия развития гражданского общества «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры».