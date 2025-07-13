В Югре под суд отправили группу кибермошенников, взломавшую банковские счета более чем 40 россиян
Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и четверых участников организованной преступной группы. С помощью вирусных программ мошенники похищали деньги с банковских счетов россиян.
«По версии следствия, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, использовали и распространяли вредоносные компьютерные программы, с помощью которых получали неправомерный доступ к охраняемой законом информации граждан, а именно кодам, паролям банковских приложений, личным кабинетам «Госуслуг», установленным в мобильных средствах связи граждан», — сообщает прокуратура Югры.
Мошенники хорошо владели навыками работы в сфере информационных технологий. Используя вредоносную компьютерную программу, они пересылали ее потерпевшим под предлогом заполнения данных с целью дистанционного трудоустройства удаленным способом. После установки файла на мобильные средства связи обвиняемые получали возможность управления личными данными и совершали дистанционные хищения.
По данным окружной прокуратуры от их преступных действий пострадало более 40 человек, проживающих в различных регионах России, а также 6 микрофинансовых организаций. Размер похищенных денежных средств составил более 1,5 млн рублей.
В ходе следствия наложены аресты на банковские счета обвиняемых, а также находящиеся на них денежные средства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Ранее мы писали о том, что молодой югорчанин отдал мошенникам 1,8 млн рублей.