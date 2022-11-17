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Ледовая переправа на реке Северная Сосьва. Автор Л. Теткина

В Югре началось строительство автозимников

17.11.2022

В девяти муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа стартовала подготовка зимних автомобильных дорог и ледовых переправ к новому сезону. Работы начались с текущей недели, которая принесла в Югру первые серьезные морозы. Занимаются строительством зимников в Югре девять филиалов АО «ГК «Северавтодор» и два десятка субподрядчиков. Об этом сообщает ugra-news.ru

Как уточняет управление автомобильных дорог Югры, до конца декабря в округе построят 57 автозимников – на два больше, чем в прошлом году. К зимним трассам добавятся дороги Агириш – Хулимсунт (150 километров), а также Игрим – Светлый (57 километров). В рамках устройства этих дорог построят шесть ледовых переправ через речки Лаусия, Висим, Малая Сосьва, Ятрия и Щекурья.

Общая протяженность зимников в Югре в этом году – 2 461,3 километра, ледовых переправ – 23,5 километра.

Лидеры по строительству зимников:

Березовский район – 18 зимних автодорог (974,2 км),

Ханты-Мансийский район – 15 (404,8 км),

Октябрьский район – 11 (338,8 км),

Кондинский район – 6 (510,7 км).

Завершить строительство и обустройство зимников и ледовых переправ дорожники планируют до 25 декабря.

ugra-news.ru

17.11.2022

17.11.2022