В Югре началось строительство автозимников
В девяти муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа стартовала подготовка зимних автомобильных дорог и ледовых переправ к новому сезону. Работы начались с текущей недели, которая принесла в Югру первые серьезные морозы. Занимаются строительством зимников в Югре девять филиалов АО «ГК «Северавтодор» и два десятка субподрядчиков. Об этом сообщает ugra-news.ru
Как уточняет управление автомобильных дорог Югры, до конца декабря в округе построят 57 автозимников – на два больше, чем в прошлом году. К зимним трассам добавятся дороги Агириш – Хулимсунт (150 километров), а также Игрим – Светлый (57 километров). В рамках устройства этих дорог построят шесть ледовых переправ через речки Лаусия, Висим, Малая Сосьва, Ятрия и Щекурья.
Общая протяженность зимников в Югре в этом году – 2 461,3 километра, ледовых переправ – 23,5 километра.
Лидеры по строительству зимников:
Березовский район – 18 зимних автодорог (974,2 км),
Ханты-Мансийский район – 15 (404,8 км),
Октябрьский район – 11 (338,8 км),
Кондинский район – 6 (510,7 км).
Завершить строительство и обустройство зимников и ледовых переправ дорожники планируют до 25 декабря.
ugra-news.ru