Больница провела очередные обучающие семинары по оказанию первой помощи пострадавшим
Очередные обучающие занятия по оказанию первой помощи пострадавшим прошли для сотрудников 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. Знания оттачивали бойцы 48-ой и 106-ой пожарно-спасательных частей в г. Советский. Как правило, сотрудники МЧС первыми прибывают на место серьезных чрезвычайных происшествий и могут спасти пострадавшему жизнь в самые первые минуты. Обучающие семинары провели заведующий отделением скорой медицинской помощи Сергей Логинов и фельдшер скорой медицинской помощи Алена Киселева районной больницы. Сергей Александрович дал краткое и четкое объяснение самому понятию «Первая помощь», обозначил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и продемонстрировал на практике приёмы оказания помощи: «Самое ценное, что есть у человека - это его жизнь. Наша цель состоит в том, чтобы после обучения участники семинара смогли успешно применить свои знания на практике. Ради этого мы и проводим подобные мероприятия, делимся опытом».
Участники мероприятия изучили алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, последовательность проведения искусственного дыхания, как останавливать кровотечения, накладывать различные повязки и жгут, оказывать помощь при эпилептическом приступе.
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