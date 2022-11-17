Больница провела очередные обучающие семинары по оказанию первой помощи пострадавшим

Очередные обучающие занятия по оказанию первой помощи пострадавшим прошли для сотрудников 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. Знания оттачивали бойцы 48-ой и 106-ой пожарно-спасательных частей в г. Советский.