Губернатор Югры поздравил мусульман автономного округа с праздником Ураза-байрам
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа с важнейшим праздником в мусульманском календаре — Ураза-байрамом, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.
Как отметил в своём поздравлении глава региона, праздник напоминает о главных ценностях: о тепле домашнего очага, заботе о родителях, улыбках детей и благодарности за все, что мы имеем.
«В основе праздника лежат милосердие, внимание к ближнему и поддержка тех, кому это необходимо. Те вечные истины, которые объединяют всех жителей Югры», — подчеркнул Руслан Кухарук, отметив, что в автономном округе люди разных культур вместе строят будущее, преодолевают трудности и радуются успехам друг друга.
Югорчане, особо подчеркнул глава региона, сообща проходят любые испытания как на фронте, так и в тылу.
«Мы чтим свои корни и передаем молодому поколению уважение к старшим, любовь к родной земле и общие нравственные ориентиры. Пусть этот день принесет в дома атмосферу душевного спокойствия и согласия. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия. С праздником!» — говорится в поздравлении Руслана Кухарука.