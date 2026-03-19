фото: ugra-news.ru

В Югре закрыли движение по межрегиональному зимнику в Тюменскую область

19.03.2026

Сезонная автомобильная дорога, соединяющая в зимнее время Югру и Тюменскую область, закрыта до следующего сезона.

Причина — потепление в двух регионах, в связи с которым полотно зимника пришло в непригодные для передвижения состояние.

По данным управления автомобильных дорог Югры, движение по зимней автомобильной дороге Кондинского района «пгт.Мортка — п.Нижняя Тавда» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре закрыто с с 19 марта 2026 года.

Если на юге зимники закрывают, то на севере Ханты-Мансийского автономного округа в связи с похолоданием на зимних автодорогах снимают ранее введённые ограничения по грузоподъемности.

Так, накануне вечером управление автомобильных дорог Югры сообщило, что в связи с установлением устойчивых отрицательных температур окружающего воздуха снимаются ранее введенные ограничения по массе для движения транспортных средств на зимней автомобильной дороге в Белоярском районе «г. Белоярский – с. Полноват».

Спланировать маршрут по зимникам и автодорогам Югры поможет интерактивная карта, разработанная компанией «Северавтодор», которая занимается содержанием и эксплуатацией трасс.

На карте отображается информация о точках реверсивного движения, полностью закрытой дороге или об ограничении скорости в связи с погодными условиями.
 

ugra-news.ru

