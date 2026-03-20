Финальный показ семейного фестиваля «Варежка» 25 семей Ханты-Мансийска покажут свои спектакли на сцене ХМТК
22 марта в 12:00 в Ханты-Мансийском театре кукол состоится финальный показ IХ Фестиваля семейных кукольных спектаклей «ВАРЕЖКА». Двадцать пять семей Ханты-Мансийска покажут свои спектакли на Малой сцене ХМТК.
С 2018 года Ханты-Мансийский театр кукол ежегодно проводит Фестиваль «Варежка», призванный объединить детей и родителей совместным творчеством с помощью театрального искусства.
«Если девять лет назад мы начинали фестиваль с участием около 10 семей, то в этом году свои постановки покажут уже 25 семей. Этот сезон посвящён пластике и хореографии в театре, так что двигаться будем все! У нас нет победителей, нет 1, 2, 3 места – каждый семейный театр достоин своей индивидуальной номинации. Главное, что семья объединяется, творит и погружается в мир театра», - отмечает директор ХМТК Павел Потапов.
В течение февраля и марта каждые выходные семьи собирались в ХМТК на мастер-классах, тренингах и репетициях, также все вместе весело отпраздновали Масленицу с народными играми, забавами и блинами. Специально для «Варежки» из Москвы приехал профессиональный режиссёр по пластике, педагог Павел Фролов, который открыл семьям возможности пластической выразительности в театре, показал ограничения и сверхвозможности кукол – как могут двигаться актёры и куклы, чтобы лучше и ярче раскрыть замысел постановки.
Руководитель литературной части Елена Колмогорова рассказала об особенностях драматургии и принципах написания пьесы, главный художник ХМТК Лилия Жамалетдинова показала, как создать куклы и декорации из подручных материалов, главный режиссёр Елена Евстропова помогла разбудить фантазию для постановки своего спектакля, актёр ХМТК Роман Гермес поделился секретами взаимодействия и внимания на сцене.
За каждой семейной командой закреплён артист театра, который репетирует с участниками и помогает собрать спектакль в единое целое.
Особенно знаково, что фестиваль «Варежка» проводится в Год молодой семьи, объявленный в Югре. Мама одной из молодых семей Анна Ошуркевич на протяжении двух месяцев записывает видеодневники «Варежки», где рассказывает о том, как проходит их жизнь на фестивале и показывает процесс подготовки семейного спектакля: «Для нас «Варежка» - это большая семейная традиция, в которой принимают участие три поколения семьи: бабушка, мы с мужем и маленькая дочка Мира. Первый раз решили участвовать 2 года назад и с тех пор этот фестиваль навсегда поселился в нашем сердце. Место, где можно весело, ярко и со смыслом проводить время всей семьёй».
По традиции, накануне Международного дня театра, 22 марта, каждый семейный театр покажет свой миниспектакль на сцене ХМТК, получит индивидуальную номинацию, авторскую статуэтку варежки и подарки от друзей и партнёров. Один из важных призов – «Выбор театра» - годовой абонемент на посещение спектаклей ХМТК.
Финальный показ будет транслироваться в социальных сетях театра и на портале Культура.РФ в онлайн-режиме.
Генеральный спонсор фестиваля «Варежка» - «Газпромнефть-Хантос», партнёр фестиваля – компания Ростелеком (специальная премия за онлайн-дневник фестиваля).