Жителя Югры наградили орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.
Сам Сергей после службы в армии пошел служить по контракту в зону специальной военной операции, а в мае вернулся на родину. Осенью он попал под частичную мобилизацию и сейчас проходит обучение в одной из частей Омска. Орден Мужества Сергею вручили представители военного комиссариата Нижневартовска и района.
Напомним, что к данной награде представлен уже второй житель Нижневартовского района. В августе орден мужества вручили жителю Излучинска – Акраму Газизуллину.
Источник: телерадиокомпания «Югра»