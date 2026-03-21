В Когалыме отпразднуют День оленевода и совершат забег «Стальной характер»
В последнюю субботу марта лыжная база «Снежинка» превратится в точку притяжения для любителей этники и экстрима. 28 марта здесь развернутся сразу два ярких события — главный национальный праздник Югры, День оленевода, и традиционный забег для тех, кто не боится испытать себя на прочность, «Стальной Характер — Холод».
Утро начнется с погружения в вековые традиции коренных народов Севера. Гостей ждут гонки на оленьих упряжках, где скорость и ловкость каюров проверяет сама тундра, спортивные состязания, фольклорная программа и ярмарка народных промыслов.
А уже с часу дня эстафету перехватит спортивная часть. Организаторы приготовили три дистанции на выбор: 3, 5 и 7 километров. На трассе выставят зимние препятствия: глубокие сугробы, где нога утопает по колено, вертикальные стены и темные тоннели, из которых нужно выбираться на свет. Выходить на старт можно в одиночку или собирать команду — здесь каждый решает сам.
Для участия достаточно азарта и желания поддержать тех, кто бежит рядом. Зарегистрироваться можно прямо в день забега, с 9 до 13 часов, или заранее на сайте steelcharacter.ru.