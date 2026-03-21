В Югре девятиклассников с «двойкой» на ОГЭ ждут в колледжах без конкурса
Выпускники школ, получившие неудовлетворительную оценку на государственной аттестации, больше не обязаны терять год. По новым федеральным стандартам, они могут готовиться к пересдаче экзаменов прямо в стенах профессиональных училищ, одновременно осваивая первую в своей жизни специальность.
Попасть на такую программу проще, чем кажется. Для зачисления достаточно личного заявления ученика. В отличие от традиционного набора, здесь не будет ни конкурсов аттестатов, ни вступительных испытаний. Единственное условие — наличие «двойки» по итогам основного государственного экзамена. При этом примут всех желающих независимо от того, по какому именно предмету возникла задолженность.
Выбирать ребятам предстоит из списка специальностей, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда. Среди вариантов — строительные профессии: облицовщик-плиточник, маляр, штукатур. Есть предложения для тех, кто тяготеет к технике: плотник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей. Для будущих кулинаров открыты направления повара, пекаря и кондитера. Кроме того, подростки могут попробовать себя в роли продавца, секретаря-машинистки, оператора котельной, оператора электронно-вычислительных машин или рабочего зеленого хозяйства.
Как уточнили в окружном департаменте образования, программа охватит практически все колледжи региона, за исключением медицинских. Точный перечень учебных заведений и направлений подготовки утвердят позже — после того как станет понятно, сколько учеников изъявили желание учиться и в каких городах и районах они проживают.