Под Ханты-Мансийском в пятый раз прошли окружные соревнования по охотничьему биатлону

21.03.2026

Сегодня в Ханты-Мансийском районе собрались те, кто умеет не только говорить о традициях, но и жить ими. В пойме протоки Горная в пятый раз прошли открытые региональные соревнования «Охотничий биатлон». Участники из Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Березовского районов, а также из окружной столицы встретились на трассе, где спорт переплетается с бытом коренных народов Севера.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин рассказал, как пять лет назад небольшая группа единомышленников решила возрождать настоящие человеческие ценности.

«Сначала трое сели, разговорились и приняли решение, что надо возрождать те самые вещи, которые нужны людям, которые объединяют тех, кто любит свой родной край, чтит традиции, соблюдает правила жизни, правила охоты, — поделился он. — Пять лет прошло, нас становится больше. Благодаря вам эти традиции сохраняются и развиваются. Сегодня уже много молодежи».

Здесь же организаторы предусмотрели ярмарку местных товаропроизводителей. Можно было купить молоко, выпечку, морс, изделия из мяса. Кроме того, ребят и всех желающих катали на большом квадроцикле и болотоходе. Был и зимний «банан».

Преодолеть препятствия

На старт вышли около 70 участников. Мужчины преодолевали три этапа: сначала забег на 1 километр, установка капкана типа КА-2 (гуманный самолов Агафонова), затем еще один километр до огневого рубежа, стрельба из пневматической винтовки по мишени, третий этап — 500 метров, разведение костра, и финишный отрезок. Женщины соревновались в двух этапах: стрельба, костер и бег. Молодежь от 14 до 17 лет бежала километр, стреляла и финишировала. Всего в женском зачете заявлено 7 участниц, в молодежном — 13.

Главный судья соревнований Алексей Войнов объяснил, что участники стартуют по одному с интервалом в 2 минуты. Общее время прохождения дистанции у одного спортсмена занимает 30-40 минут. Если на каком-то этапе допущена ошибка, время прибавляется.

«Это вид спорта, который в округе развивается. У нас хорошие результаты на окружном и всероссийском уровне, — отметил Войнов. — Все этапы сложились давно, они уже стали традиционными. Дрова для костра подготовили заранее, так что проблем быть не должно. Те, кто уже участвовал, понимают, что делать».

Руслан Богордаев из поселка Кышик выходит на старт уже в третий раз. Дважды его команда становилась чемпионом, и сегодня они настроены повторить успех.

«В принципе, все этапы из жизни. Мы регулярно ходим на охоту, и в быту это все пригождается, — рассказывает он. — Лыжи у нас охотничьи, подшитые камусом, широкие. С ними и в лес ходим. Сложнее, конечно, в жизни бывает, чем на соревнованиях. Мы готовы к любым трудностям».

На поясе у Богордаева — традиционный нож народа ханты. Он пригодится на этапе разведения костра. Его команда выступает в составе, который не меняется уже три года, и помимо охотничьего биатлона участвует в Югорском лыжном марафоне и «Лыжне России».

Призы самым лучшим

Как рассказала заместитель директора досугового центра «Имитуй» Алена Иванова, призовой фонд для победителей — разрешения на добычу медведя, лисицы и водоплавающей дичи. Всем участникам вручили и памятные сувениры: мамонтенка, медвежонка и зайчика. Команды мужчин боролись за кубки и медали.

«Погода сегодня немного подвела, трасса проваливается, — отметила Иванова. — Но у нас дистанция 3 километра для мужчин, для женщин и молодежи — 2 километра. Для болельщиков и гостей мы подготовили два чума, в котором можно полакомиться шурпой и согреться горячим чаем».

После завершения состязательной части зрителей ждала концертная программа. Для участников и гостей пели Ольга Рябцева, Мария Безгодова, Иван Волгин, Залина Татриева, танцевала группа «Мош-хот».

Глава района Кирилл Минулин поблагодарил всех, кто нашел возможность приехать на юбилейные соревнования.

«К сожалению, не все смогли приехать — зимники уже не работают. Но те, кто сегодня здесь, — огромное спасибо за ваш труд, за отношение к жизни, к традициям, к культуре нашей родной земли», — сказал он.

21.03.2026

21.03.2026