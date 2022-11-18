Продолжается прием заявок на Окружной фестиваль «В движении»
В Окружном Доме народного творчества продолжается прием заявок на Окружной фестиваль художественного и технического творчества людей старшего возраста «В движении».
К участию приглашаются югорчане в возрасте от 55 лет.
Прием заявок осуществляется до 1 декабря в номинациях:
– «Пой, душа моя, Югорская!» – вокальное творчество (соло, ансамбли);
– «Музыкальные мотивы Югры» – инструментальное творчество (соло, ансамбли);
– «Энергия творчества» – танцевальное искусство (соло, ансамбли);
– «За мудростью к слову!» – художественное слово: чтение авторских произведений или произведений других авторов;
– «Новогодний маскарад!» – мода и дизайн: дефиле новогодних костюмов, выполненных в любой технике и из любого материала;
– «С новым годом, Югра!» – декоративно-прикладное творчество: представляется фотография сувенира, открытки, игрушки, композиции с символикой 2023 года, созданная своими руками;
– «АРТ-подарок Югре!» – техническое творчество в области цифровых технологий: создание анимационной поздравительной открытки с применением современных компьютерных технологий, отображающей новогоднюю символику 2023 года;
– «Золотые руки!» – техническое творчество в области конструктивных и строительных технологий: фотография должна отражать технический прогресс и тесное переплетение жизни человека и техники;
– «Опыт велик – молчать не велит!» – передача семейных традиций подрастающему поколению: представляется фотография с изображением представителей нескольких поколений одной семьи за общим делом или действием.
Каждый участник может представить по одной работе в нескольких конкурсных номинациях Фестиваля.
Для участия в Фестивале нужно заполнить заявку до 23 декабря по ссылке: https://forms.gle/hRvTa7bgPMe7iRz88.
По итогам Фестиваля состоится трансляция лучших творческих номеров Фестиваля на YouTube канале, оn-line выставка творческих работ на официальном сайте и социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
Победители примут участие в авторской программе Вячеслава Смурова «Колесо времени» Окружной телерадиокомпании «Югра».
Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29, e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел.
Окружной Дом народного творчества