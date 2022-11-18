На новом оборудовании проведено более 1000 исследований
В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в декабре прошлого года в Октябрьскую районную больницу поступило новое офтальмологическое оборудование. «Автоматический пневмотонометр» — это современный прибор, позволяющий быстро и точно измерить внутриглазное давление. С момента ввода оборудования в эксплуатацию на нем уже проведено более 1000 исследований.
Об особенностях работы на новом аппарате рассказал врач-офтальмолог районной больницы Хуснитдин Дадабоев: «Ранее измерение внутриглазного давления происходило контактным методом с использованием анестезии и красящих растворов. Такая процедура могла вызывать болезненные ощущения и дискомфорт у пациентов. С появлением автоматического пневмотонометра давление измеряется бесконтактным методом: на глаз пациента направляются порции воздуха определенной силы. Под его воздействием роговица немного прогибается внутрь, но этому противодействует внутриглазное давление. Датчики в тонометре фиксируют степень прогиба роговицы и на основании этих данных аппарат вычисляет показатели внутриглазного давления. Это максимально щадящий и безопасный для пациента метод исследования, исключающий риск повреждения тканей глаз и инфицирования слизистой оболочки».
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.
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