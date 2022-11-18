Для студентов организован цикл лекций по профилактике респираторных вирусных инфекций
Главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов выступил организатором проведения профилактических лекций в Югорском государственном университете на тему сезонных простудных заболеваний, вызываемых ими тяжелых осложнений, необходимости своевременной вакцинации. Врачи регионального Центра профпатологии и привлеченные волонтеры-медики из Ханты-Мансийской мед. академии провели разъяснительные беседы со студентами. Участие в них приняли более 300 учащихся основных институтов ЮГУ – гуманитарного, юридического, нефти и газа, цифровой экономики. «Студенческая молодежь относится к группе риска по заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем. Длительное пребывание в закрытых помещениях, большая скученность способствуют быстрому распространению инфекционных болезней. Достаточно одного больного, чтобы заразить большую часть коллектива. Здесь, помимо привычных мер профилактики, самой действенной защитой остается иммунизация», — отметил Николай Ташланов.
В распоряжении ханты-мансийской студенческой поликлиники вакцина «Гриппол плюс», объема которой достаточно для проведения прививочной кампании среди учащихся всех ВУЗов и СУЗов окружной столицы. Это препарат третьего поколения, который за 15 лет применения надежно себя зарекомендовал. Его антигенный состав ежегодно обновляется с учетом опасных штаммов вируса гриппа, появление которых наиболее ожидаемо во время эпидемиологического сезона.
Несмотря на то, что от гриппа рекомендуется прививаться до середины ноября, вакцинацию можно проводить в течение всего эпидемического сезона, если нет прямого контакта с больным. Но, безусловно, лучше это сделать заранее, когда риск заразиться ещё не так велик, как в разгар периода, имеющего характер эпидемии.
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