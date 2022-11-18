От игольницы до сумочки
Самобытные изделия саранпаульских мастериц впервые пополнят сразу семь фондов российских музеев.
Саранпауль – уникальное поселение, единственное в мире место компактного проживания северных манси. С 2019 года сообществом «Мань Ускве» был создан проект «Кочующая школа «Анеквам ханса» («Бабушкин узор»). Основной идеей было возрождение ремесленной идентичности манси, адаптация к современным условиям рынка, а также активизация местного сообщества, поддержка мастеров традиционного ремесла, вовлечение молодежи и выявление заинтересованных людей. В ходе проекта была запланирована работа пяти выездных школ в отдаленных поселках Березовского района. Здесь совместная творческая деятельность мастеров и учеников дала импульс для развития. Проехав по территории района, команда проекта приняла решение о создании сети мастерских по сохранению, восстановлению ремесел и промыслов, техник и технологий изготовления изделий. Именно поэтому из кочующей школы берет свое начало новый проект – «Наше место на планете», непосредственным руководителем которого является Евгения Вьюткина.
– Евгения, каковы, на ваш взгляд, цель и задачи проекта?
– Проект «Семь родных мест на планете» был придуман, когда у нас уже были созданы мастерские. Мастерицы уже работали, а нам хотелось как-то поддержать их, повысить их самооценку. И тогда у нас появилась такая, на первый взгляд, безумная идея. Очень хочется, чтобы увеличилось количество мастерских, для меня это фактор развития территории. Надеемся привлечь и молодежь к ремеслу, выявить заинтересованных этим делом.
– Кто поддержал вас в этом?
– Нас поддержали фонд Елены и Геннадия Тимченко, благотворительный фонд развития города Тюмени и конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел». Они поддержали и финансово, и информационно наш проект – а мы приступили к его реализации. Для мастериц это уникальная возможность. Очень почетно, что их изделия будут находиться в музеях России. И на тот момент, например, рукодельную традиционную сумочку тучан на территории Березовского района в последние несколько десятилетий никто не шил.
– И с чего же начали?
– Сначала мы провели по району три обучающих семинара по изготовлению тучана. Когда мастерицы узнали все тонкости и азы изготовления сумочки, мы приступили к работе. Конечно, из всех изделий мы выбрали лучшие, которые действительно будут достойно представлять наш район, нашу культуру в музеях России. Чтобы изготовить такую сумочку, используется несколько техник, это не простая работа – она очень трудоемкая и сложная. Конечно, основной вопрос стоял в материале для шитья тучана. Благодаря действующей оленеводческой компании Саранпауля он у нас есть.
– Какие еще изделия пополнят фонды музеев?
– Кроме тучана мы отправляем куклы «Акань». Они обязательно лежат в каждой сумочке. Куклы женщины и мужчины – это символ семейного счастья, символ деторождения. Конечно же, отправляем наши мансийские игольницы, кусочек ровдуги (замши из оленьей шкуры), а также сухожильные нити. Вот такие уникальные вещи отправятся в музеи.
Изделия мастериц Саранпауля будут представлены в фондах семи музеев в разных городах. Это Березовский районный краеведческий музей, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ) имени О.Е. Клера, Серовский исторический музей, Чердынский краеведческий музей (Пермский край), Российский этнографический музей (РЭМ) г. Санкт-Петербурга, этнографический музей (венг. Néprajzi Múzeum) г. Будапешта, Венгрия.
Рассказывает Валентина Хозумова, мастерица саранпаульской мастерской «Сорни сэтап» («Золотая нить»): «В течение года в нашей мастерской мы шили тучаны, игольницы, куклы из меха и из сукна: мальчиков и девочек. Мы рады, что наши изделия будут представлены в музеях, гордимся этим. Очень приятно, что люди познакомятся с изделиями народов манси. Мы предоставили наши работы, чтобы люди знали, как шили наши предки».
Любовь Стаканова, автор проекта: «С точки зрения музейного работника, эти предметы уникальны. Они изготовлены по древним технологиям с соблюдением всех канонов. У музеев появляется возможность приобрести редкие экспонаты, а посетители смогут познакомиться с традиционными изделиями женщин манси».
Чтить традиции предков не значит полностью копировать и повторять их жизненные устои; это значит оберегать сохранившиеся ценности народа. И благодаря таким мастерским есть возможность не только восстановить материальную культуру, но и рассказать миру, какими ценностями обладают в настоящее время представители малых народов.
Анна Ларионова, BEREZOVO.INFO